Metrópoli

Se ubicó un taller automotriz utilizado como fachada, donde realizaban modificaciones a vehículos para el transporte de narcóticos, en las colonias Narvarte Poniente y Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez

Capturan al “Tilín”, líder narcomenudista en BJ que arma compartimentos en vehículos para ocultar droga

Por Jorge Aguilar
Detenidos Narcomenudistas detenidos. (SSPC)

Autoridades federales detuvieron a Julio Yidier Arias de la Paz, alias “Tilín“, de nacionalidad cubana, líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcótico, así como a la realización de compartimentos ocultos en vehículos para el traslado de droga mediante un taller automotriz.

También se detuvo a Pablo Lara Rodríguez, José Manuel Caudillo Rojas, Carlos Alcázar González, Carlos de los Reyes Villanueva y Meng Cong de nacionalidad china. Aseguraron dos kilos de cristal, dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados con compartimentos ocultos, algunos de ellos de alta gama, armas de fuego cortas, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, de cómputo y terminales de cobro.

Al dar seguimiento a las actividades de esta célula delictiva, se ubicó un taller automotriz utilizado como fachada, donde realizaban modificaciones a vehículos para el transporte de narcóticos, en las colonias Narvarte Poniente y Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez.

Al ejecutar los cateos, las fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas, dos de ellas de nacionalidad extranjera, entre ellas Julio “N”. Asimismo, se aseguraron dos kilogramos de cristal, dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados con compartimentos ocultos, algunos de alta gama, armas cortas de fuego, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, equipo de cómputo y terminales de cobro.

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