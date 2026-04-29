Capturan al “Tilín”, líder narcomenudista en BJ que arma compartimentos en vehículos para ocultar droga

Detenidos Narcomenudistas detenidos. (SSPC)

Autoridades federales detuvieron a Julio Yidier Arias de la Paz, alias “Tilín“, de nacionalidad cubana, líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcótico, así como a la realización de compartimentos ocultos en vehículos para el traslado de droga mediante un taller automotriz.

También se detuvo a Pablo Lara Rodríguez, José Manuel Caudillo Rojas, Carlos Alcázar González, Carlos de los Reyes Villanueva y Meng Cong de nacionalidad china. Aseguraron dos kilos de cristal, dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados con compartimentos ocultos, algunos de ellos de alta gama, armas de fuego cortas, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, de cómputo y terminales de cobro.

Al dar seguimiento a las actividades de esta célula delictiva, se ubicó un taller automotriz utilizado como fachada, donde realizaban modificaciones a vehículos para el transporte de narcóticos, en las colonias Narvarte Poniente y Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez.

Al ejecutar los cateos, las fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas, dos de ellas de nacionalidad extranjera, entre ellas Julio “N”. Asimismo, se aseguraron dos kilogramos de cristal, dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados con compartimentos ocultos, algunos de alta gama, armas cortas de fuego, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, equipo de cómputo y terminales de cobro.