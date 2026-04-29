IECM lleva la votación a domicilios de personas en postración y sus cuidadoras en jornada anticipada

En la recta final de la Jornada Anticipada para la elección de Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México desplegó un esquema de visitas domiciliarias para garantizar el voto y la opinión de personas en estado de postración y de sus cuidadoras primarias.

El mecanismo permite que este sector participe desde su casa, ya sea mediante boletas impresas o a través del sistema digital habilitado por la autoridad electoral.

La Jornada Anticipada concluirá este 30 de abril y forma parte de las acciones para facilitar el acceso a los instrumentos de democracia participativa a personas que, por su condición física, no pueden acudir a una mesa receptora el día de la jornada ordinaria.

El Instituto informó que 498 personas se registraron para participar bajo esta modalidad. De ellas, 308 optaron por emitir su voto y opinión mediante boletas impresas, lo que representa 62 por ciento del total.

Otras 154 personas, equivalentes a 31 por ciento, lo harán mediante el sistema electrónico fuera de línea con apoyo del personal electoral, y 36 más —7 por ciento— utilizarán sus propios teléfonos inteligentes para acceder al sistema.

Registro previo y acompañamiento en casa

Para acceder a este mecanismo, las personas interesadas debieron registrarse previamente en el sistema electrónico del Instituto, contar con credencial para votar vigente, estar inscritas en la Lista Nominal de Electores en Estado de Postración con corte al 15 de febrero de 2026 y manifestar su intención de participar en esta modalidad anticipada.

A través de sus direcciones distritales, el IECM organiza y realiza las visitas a los domicilios para orientar a las y los participantes, así como para acompañar el proceso de emisión del voto o la opinión, según la modalidad elegida.

En los casos de boleta impresa, el personal entrega el material y supervisa su llenado bajo los mismos principios que rigen la votación ordinaria. En la modalidad digital, se brinda asistencia técnica para ingresar al sistema y completar el procedimiento.

Este esquema aplica tanto para la elección de las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) como para la definición de proyectos que serán financiados con recursos del Presupuesto Participativo correspondientes a 2026 y 2027.

Acceso a la democracia participativa sin salir de casa

La Jornada Anticipada está dirigida a garantizar que personas en condición de postración, así como quienes ejercen su cuidado primario, puedan ejercer su derecho a participar en estos mecanismos sin que su situación física represente un impedimento.

Con este operativo, el Instituto afirmó buscar que la participación no dependa de la posibilidad de trasladarse a un centro de votación, sino que pueda realizarse desde el propio entorno del domicilio, con acompañamiento institucional y bajo condiciones que resguarden la validez del proceso.