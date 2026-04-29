Edomex anuncia inscripciones para Programas de Apoyo a productores del campo

Programas de Apoyo a productores del campo

La Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México, anuncio que los días 6, 7 y 8 de mayo de 2026, las 11 Delegaciones Regionales recibirán las solicitudes de inscripción a los programas Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo, con apoyos que van desde implementos y herramientas, hasta subsidios para la adquisición de ganado, drones y tractores.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, del Estado de México, declaro que este año se incluirán apoyos enfocados en la recuperación de la actividad lechera, así como incentivos para la adquisición de drones y tractores que brinden servicio a pequeños productores.

“Este año (2026) abrimos la convocatoria a los ejidos, porque hubo quienes nos dijeron: ‘nosotros también queremos y tenemos la capacidad de aportar lo que nos corresponde; queremos drones y tractores’. Por ello, ahora también podrán participar y acceder a estos apoyos de forma individual o colectiva”, declaro.

Además destacó que la Gobernadora Delfina Gómez ha instruido fortalecer la recuperación de la cuenca lechera, por lo que este año el programa Transformando el Campo incluirá apoyos para la adquisición de ganado lechero, entre otros incentivos para el sector.

La secretaria hizo un llamado a productoras y productores, comunidades agrarias, ejidos y ayuntamientos a mantenerse atentos a las redes sociales de la Secretaría del Campo, en Facebook y X como CampoEdomex, donde se publicarán las convocatorias, así como a revisar las reglas de operación y anexos técnicos en el sitio oficial: secampo.edomex.gob.mx.