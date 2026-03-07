Ecatepec conmemora el 8M con evento cultural, reconocimientos y anuncios para la seguridad de las mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal de Ecatepec organizó un evento cultural y social en la explanada municipal bajo el lema “Por la vida y la dignidad de las mujeres”, donde se reunieron funcionarias públicas, activistas, artistas y habitantes del municipio para reflexionar sobre los derechos de las mujeres, reconocer su lucha histórica y presentar nuevas acciones dirigidas a mejorar su seguridad y bienestar.

La actividad fue encabezada por la presidenta municipal Azucena Cisneros, quien acudió acompañada de regidoras, directoras de distintas áreas del ayuntamiento y representantes del Congreso. Durante la jornada también se presentaron actividades culturales, mensajes institucionales y la entrega de reconocimientos a mujeres que forman parte de programas municipales.

El evento formó parte de las actividades previas al 8 de marzo, fecha en la que se conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, el respeto y la eliminación de la violencia de género.

Para dar inicio al evento conmemorativo del 8M desde las 8:00 am se llevó a cabo una rodada de bicicletas en favor a las mujeres y sus derechos el evento se dió comienzo en la casa de Morelos para culminar en Palacio municipal de Ecatepec y continuar con un evento de música y cultura en la explanada.

Un evento cultural en la explanada municipal

El encuentro se llevó a cabo el sábado 7 de marzo a las 10:00 horas en la explanada municipal de Ecatepec, donde decenas de mujeres acudieron para participar en las actividades culturales organizadas por el ayuntamiento.

Entre las presentaciones artísticas programadas estuvieron la cantante Iraida Noriega, quien ofreció un espectáculo de jazz; la intérprete Nidia Barajas, con música de trova; y la rapera Arianna Puello, reconocida por su trabajo dentro del hip hop y por abordar temas sociales en sus canciones.

El evento también incluyó la reproducción de la canción “Canción Sin Miedo” de Pamela Cantú, considerada un himno dentro de las movilizaciones feministas en México y América Latina.

La jornada cultural buscó combinar el arte con la reflexión social, generando un espacio donde las mujeres del municipio pudieran reunirse, dialogar y recordar la importancia de continuar luchando por sus derechos.

Bienvenida y presencia de autoridades

Durante el inicio del acto se dio la bienvenida a diversas autoridades municipales y representantes del ámbito político.

Entre las asistentes estuvieron Olivia Salinas Tello, primera regidora; María del Rocío Chávez Márquez, décima segunda regidora; y la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vásquez.

También participaron funcionarias del gobierno municipal, entre ellas Guadalupe Román Ávila, Yuritsi López Alvarado, directora de Diversidad; Araceli Cano Carrillo, directora de Gobierno; Elizabeth Castillo, directora de Salud; Jaqueline Labrada Infante, directora del Instituto de la Juventud; Abril Alejandra Jiménez Garrido, defensora municipal de los derechos humanos; Dianey Duarte Pineda, directora de INCUFIDEM; Edis Muñoz Jurado, directora del Sistema Municipal, y Claudia Castelo Rebollar, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género.

Durante el acto protocolario se pidió a los asistentes reconocer con aplausos la presencia de la presidenta municipal, quien fue presentada como la encargada de encabezar las acciones del gobierno local en favor de las mujeres.

Reconocen a mujeres de la Escuela de Manejo “Mujeres en Ruta”

Uno de los momentos destacados del evento fue la entrega de reconocimientos a la primera generación de graduadas de la Escuela de Manejo “Mujeres en Ruta”, un programa impulsado por el gobierno municipal para promover la autonomía y capacitación de las mujeres.

Entre las alumnas reconocidas se encuentran Lidia Alicia Castillo Martínez, Marta Consuelo Ávila Abejar, Erika Sánchez Cruz, Ana Isabel Nájera Lemos y Angélica Blanco García, quienes recibieron un reconocimiento simbólico por su participación en el programa.

Las autoridades informaron que la escuela cuenta con 37 alumnas, quienes han recibido capacitación para aprender a conducir y obtener herramientas que puedan ayudarles a mejorar sus oportunidades laborales y su independencia.

Durante la entrega de reconocimientos, el público aplaudió a las graduadas como muestra de apoyo a su esfuerzo.

Reflexión sobre la lucha histórica de las mujeres

Posteriormente, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género, Claudia Castelo Rebollar, ofreció un mensaje dirigido a las asistentes.

En su intervención señaló que el 8 de marzo no es una fecha para celebrar, sino para conmemorar las luchas históricas de las mujeres que han permitido avanzar en derechos y libertades.

Explicó que gracias a esas luchas hoy las mujeres tienen derecho a trabajar, recibir un salario, participar en la política y formar parte activa de la sociedad.

Sin embargo, señaló que aún existen desafíos importantes.

“Hoy seguimos exigiendo el derecho a vivir libres de violencia. La violencia contra las mujeres debe parar, el acoso debe parar y la discriminación también debe terminar”, expresó.

También recordó que muchas mujeres continúan enfrentando cargas sociales que limitan sus oportunidades, pues además de sus trabajos deben asumir responsabilidades domésticas y de cuidado.

Durante su discurso citó a la filósofa feminista Simone de Beauvoir, al mencionar la frase: “Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra única sustancia”.

Castelo Rebollar destacó que la lucha feminista también se basa en la solidaridad entre mujeres y en la construcción de una sociedad más justa.

En su intervención, la funcionaria también hizo un llamado a que los hombres se sumen a la lucha por la igualdad.

Señaló que construir un mundo más justo para las mujeres también significa mejorar las condiciones para toda la sociedad.

Asimismo, aseguró que el gobierno municipal mantiene el compromiso de trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres en Ecatepec.

“Queremos decirles a las mujeres de Ecatepec que no están solas, que estamos aquí para acompañarlas y que juntas somos más fuertes”, expresó.

La presidenta municipal anuncia acciones de seguridad

Durante el evento también tomó la palabra la presidenta municipal Azucena Cisneros, quien agradeció la presencia de las asistentes y reconoció la importancia de la participación de las mujeres en la vida social, política y familiar.

En su discurso recordó el papel de las mujeres en diferentes momentos de la historia de México, mencionando a figuras como Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, quienes participaron en el movimiento de independencia.

También destacó la participación de las soldaderas durante la Revolución Mexicana, quienes apoyaron en labores de combate, atención médica y organización.

Cisneros señaló que en la actualidad las mujeres también ocupan posiciones importantes de liderazgo, mencionando como ejemplo a Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

“Ellas son la prueba de que llegamos todas y de que no nos vamos a ir”, expresó.

Programa de transporte seguro para mujeres

Uno de los anuncios más importantes durante el evento fue la presentación del programa Transporte Seguro para Mujeres, una iniciativa que busca mejorar la seguridad en el transporte público del municipio.

La presidenta municipal explicó que 100 unidades de transporte público estarán rotuladas con el mensaje “En Ecatepec nos cuidamos todas”.

Estas unidades contarán con un código QR de la Red Violeta, que permitirá a las mujeres solicitar ayuda en caso de sufrir acoso o sentirse en peligro durante sus trayectos.

Al escanear el código, se activará una alerta que permitirá solicitar apoyo inmediato.

Cisneros explicó que la estrategia cuenta con la participación de diversas corporaciones de seguridad, entre ellas la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

La Red Violeta en Ecatepec

Durante el discurso también se destacó el crecimiento de la Red Violeta, una estrategia de apoyo y protección para mujeres.

Según datos presentados en el evento, 58 mil mujeres ya se encuentran registradas en esta red, la cual busca crear una comunidad de apoyo para prevenir la violencia de género.

Además, el municipio cuenta con 3,400 Puntos Violeta, que funcionan como espacios seguros donde las mujeres pueden acudir si se encuentran en situación de riesgo.

Estos puntos se ubican en tiendas, farmacias, calles y transporte público, y están identificados para facilitar su localización.

Un llamado a continuar la lucha

Durante el evento, las autoridades coincidieron en que la conmemoración del 8 de marzo es una oportunidad para reconocer los avances en materia de derechos de las mujeres, pero también para recordar que aún existen retos importantes.

La violencia de género, el acoso y la desigualdad continúan siendo problemáticas presentes en muchas comunidades.

Por ello, señalaron que es necesario continuar trabajando desde los gobiernos, la sociedad civil y las familias para construir una sociedad más justa.

El evento cultural en la explanada municipal concluyó con las presentaciones artísticas programadas, en un ambiente de convivencia entre las asistentes.

La música, los discursos y las actividades simbólicas sirvieron para recordar que la lucha por los derechos de las mujeres es una causa que sigue vigente.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad, la seguridad y la dignidad de las mujeres en Ecatepec.

Mientras tanto, las asistentes participaron en consignas que reflejaron el espíritu de la jornada:

“Si una mujer está en peligro, todas la vamos a cuidar” y “En Ecatepec nos cuidamos todas”, frases que resonaron entre las participantes como un recordatorio de la importancia de la solidaridad entre mujeres.