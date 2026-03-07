Inicia programa de turismo para menores de edad “Colibrí Chiquitzin 2026”

Programa de turismo para niñas y niños de la CDMX

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, dio el banderazo de salida a los autobuses del programa Colibrí Viajero que en su estrategia de turismo social infantil “Colibrí Chiquitzin 2026”, beneficiará a niñas, niños y adolescentes.

Se trata de un programa que beneficiará a dicho grupo pero de los estratos sociales más vulnerables de la capital con recorridos que les permitirán conocer y disfrutar de los espacios lúdicos y de aprendizaje de que disponen en la Ciudad de México.

Frausto destacó que a través del acceso equitativo a experiencias culturales, recreativas y educativas, se promueve la participación activa de niñas, niños y adolescentes en el turismo social como un derecho y como una herramienta para la igualdad de oportunidades, el aprendizaje significativo y la construcción de identidad.

Reunidos en la explanada del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, fueron mil menores de edad beneficiados que iniciaron recorridos –a partir de la Plaza de la República- para acercarlos a los espacios del patrimonio turístico, histórico y cultural de la ciudad y su entorno, en los que se les garantizan servicios dignos, accesibles, de calidad y libres de discriminación.

Las rutas y recorridos de esta nueva estrategia del Programa Colibrí fueron diseñados especialmente para las infancias, considerando enfoques pedagógicos, lúdicos y de seguridad para favorecer la comprensión, el disfrute y la participación activa de los menores de edad, y hacer válido el ejercicio pleno de su derecho al esparcimiento y al ocio educativo.

Las niñas y los niños acudirán a lugares turísticos en la Ciudad de México y en el área metropolitana como Teotihuacán, el Museo del Mamut en el Aeropuerto Felipe Ángeles, y a diversos sitios en la capital como acuarios, parques museos, chinampas y suelos de conservación. Todo de manera completamente gratuita.

Con el apoyo de los denominados Amigos Colibrí (empresarios dueños de varios de los principales centros de recreación de la capital del país), será posible que los menores beneficiarios también realicen algunas visitas foráneas, con tarifas preferenciales y en algunos casos con entera gratuidad, de modo tal que el turismo social infantil sea una política pública con enfoque de derechos e inclusión social.

Las niñas y los niños que se integren al programa Colibrí Chiquitzin recibirán una credencial que los acreditará como Guardianes del Patrimonio y podrán participar en las diversas dinámicas y actividades de esta iniciativa. Para registrarse, las madres, padres de familia o tutores podrán acudir al Zócalo de Gobierno Ciudadano, ser contactados mediante el programa Casa por Casa, o bien comunicarse vía telefónica al 55 5286 7079 o 55 5286 9077, extensiones 2105 y 2107.