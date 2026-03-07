Llega alcaldía Cuauhtémoc a 400 Puntos Violeta

Puntos Violeta. Diez nuevos Puntos Violeta fueron instalados en establecimientos de Farmacias Similares de la colonia Centro. (Especial)

La alcaldía Cuauhtémoc alcanzó la cifra de 400 Puntos Violeta, espacios seguros a los que mujeres, adolescentes y niñas pueden acudir cuando se encuentren en riesgo o necesiten orientación y apoyo.

El punto número 400 se logró con la instalación de 10 nuevos Puntos Violeta en establecimientos de Farmacias Similares de la colonia Centro, resultado de un acuerdo de colaboración entre la alcaldía y esta empresa para ampliar la red de apoyo en la demarcación.

Los Puntos Violeta son lugares donde las mujeres pueden pedir ayuda si se siente en peligro o necesita orientación. Cuentan con personal previamente capacitado que puede brindarles apoyo inmediato y, si es necesario, solicitar apoyo de los elementos de la Policía Auxiliar de la demarcación o iniciar un proceso para denunciar o recibir acompañamiento por parte de las abogadas y psicólogas de la alcaldía.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha destacado que esta red busca que ninguna mujer esté sola cuando necesite ayuda y que siempre exista un lugar cercano donde pueda ser escuchada y atendida.

A través de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, la alcaldía brinda atención legal y psicológica a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Gracias a este trabajo, 27 agresores actualmente enfrentan sus procesos en prisión.

Además, más de mil 309 mujeres han recibido atención, se han judicializado 156 carpetas de investigación y se han gestionado más de 250 medidas de protección para evitar que agresores se acerquen a las víctimas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldía informó que el ocho de marzo instalará puntos de hidratación y sanitarios móviles para las mujeres que participen en la movilización, además de desplegar personal de Protección Civil para brindar acompañamiento durante la jornada.