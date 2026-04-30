Maltrato infantil en CDMX: baja 5% en reportes, pero la “cifra negra” impide cantar victoria

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En la Ciudad de México, hablar de infancia vulnerable es entrar en un terreno complejo, lleno de matices y silencios. Las cifras recientes parecen dar un respiro pero no una solución definitiva, pues durante el primer trimestre de 2026, los reportes de menores en riesgo disminuyeron un 5%. Sin embargo, detrás de este dato hay una advertencia clara de especialistas: la realidad podría ser más profunda de lo que los números reflejan.

El titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, explica que en fenómenos como el maltrato infantil es imposible conocer la totalidad de los casos. La razón es sencilla y preocupante: existe una “cifra negra”, es decir, una gran cantidad de situaciones que nunca se denuncian formalmente.

Aunque la reducción en llamadas podría interpretarse como una mejora, el propio experto enfatiza que no se puede asegurar que haya menos violencia, sino que se tiene una mejor aproximación gracias a las líneas de emergencia que permiten visibilizar más casos, incluso aquellos que no llegan a convertirse en denuncias oficiales.

Violencia dentro del hogar: el foco principal

Uno de los datos más contundentes es que el 57% de los reportes está relacionado con agresiones físicas y violencia familiar, lo que confirma que el hogar sigue siendo el principal espacio de riesgo para niñas y niños.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, el problema responde a múltiples factores. En las últimas décadas, el modelo tradicional de familia ha cambiado radicalmente debido a nuevas dinámicas laborales, la influencia de las redes sociales, la transformación de instituciones como la escuela o la iglesia, y la redefinición de los vínculos comunitarios han modificado la convivencia cotidiana.

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A esto se suma una realidad incómoda: persisten prácticas heredadas de generaciones anteriores donde el castigo físico aún es visto por algunos como una forma válida de crianza.

Otro hallazgo relevante es que la mayoría de los reportes no proviene de las propias víctimas ni de sus familias, sino de terceras personas. Vecinos, conocidos o testigos son quienes, en muchos casos, detectan y reportan situaciones de riesgo.

Esto revela un doble problema. Por un lado, la falta de autorreporte dentro de los hogares; por otro, dinámicas de encubrimiento donde incluso el agresor puede intentar controlar la situación para evitar que el menor hable.

Niños de 10 a 12 años: la población más vulnerada

Aunque podría pensarse que ciertos grupos son más vulnerables, Guerrero Chiprés aclara que no se trata de fragilidad, sino de cambios. Los niños de entre 10 y 12 años representan una cuarta parte de los casos porque atraviesan una transición clave hacia la adolescencia.

En esta etapa, el comportamiento se vuelve más independiente, lo que puede generar conflictos con figuras parentales que no logran adaptarse a estas transformaciones.

¿Dónde ocurre más el maltrato infantil?

Las alcaldías con mayor número de reportes coinciden con aquellas de mayor densidad poblacional. Destacan:

Iztapalapa: 19.5%

Gustavo A. Madero: 13.4%

Cuauhtémoc: 9.5%

Tlalpan: 7%

Álvaro Obregón: 6.9%

Esto no necesariamente implica mayor violencia, sino mayor concentración de población.

Denunciar sí funciona: el papel del 911 y el C5

El uso de líneas como el 911 o el 089 ha comenzado a marcar diferencia. Por primera vez, se están sistematizando estos datos, lo que permite dimensionar el problema.

El mensaje es claro: entre más personas denuncien, mayor será la capacidad de intervención y prevención.

Además, el C5 trabaja de manera coordinada con instancias de salud, educación y justicia, aunque reconoce que aún existen áreas de oportunidad para fortalecer la atención integral.

Más allá de la reacción ante emergencias, el especialista subraya la necesidad de reforzar la conciencia social sobre la responsabilidad de la crianza.

La prevención pasa por reconstruir el tejido familiar, fortalecer valores de respeto y adaptar la educación a las nuevas realidades sociales.

¿Qué hacer en un caso de maltrato infantil?

En vísperas del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el llamado es contundente: si sospechas de un caso, repórtalo. Para ello, las autoridades recuerdan que existen múltiples vías:

911 (emergencias)

089 (denuncia anónima)

Botones de auxilio del C5

Redes sociales institucionales

Denunciar puede marcar la diferencia entre la impunidad y la protección de un menor.