Concierto de 31 Minutos en el Zócalo en vivo: horario, transmisión, cómo y dónde ver el show este 30 de abril

31 Minutos transmisión en vivo El megaconcierto de 31 Minutos en el Zócalo capitalino se llevará a cabo este Día del Niño y la Niña 2026.

¡Es hoy, es hoy! 31 Minutos, el noticiero infantil más exitoso de Latinoamérica arribará al Zócalo de la Ciudad de México este jueves 30 de abril como parte de la celebración del Día del Niño y la Niña en el país, una fecha que reafirma los derechos, la protección y una vida libre de violencia para todas las infancias.

En conmemoración a los niños y niñas de la capital, así como a las personas adultas que desean reconectar con su “niño interior” al convivir con uno de los programas que marcó generaciones, el gobierno de la Ciudad de México ofrecerá un concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo capitalino la tarde de este jueves.

Sin embargo, considerando que existen personas fuera de la CDMX o dentro de la misma que no podrán asistir al evento, ¡aquí te contamos dónde podrás ver la transmisión para que no te pierdas tu canción preferida!

¿Dónde ver la transmisión del concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX?

El popular programa de marionetas conoce el poder de que “corra el video” para todos los y las televidentes posibles, no sólo el público que asista al lugar del evento, por lo que el concierto tendrá transmisión digital y televisiva a través de canales abiertos.

Así es, a diferencia del reciente concierto del legendario Andrea Bocelli en el Zócalo —cuyo concierto pudo verse a través de servicios de suscripción—, el espectáculo de Tulio Triviño y su equipo de trabajo lo podrás seguir gratuitamente en opciones como:

Canal Once.

Canal 14.

Capital 21.

TV Migrante.

🫀 📰 El noticiero más querido de Latinoamérica llegará al Zócalo de la Ciudad de México con un concierto llenos de memorias y canciones que no se olvidan.



🎶🫂 Prepárate para pasar una noche junto a Tulio Triviño, Juanín, Patana y Juan Carlos Bodoque, como parte de la… pic.twitter.com/UFOPoe6zIE — Capital 21 (@Capital21_Tv) April 30, 2026

No sólo eso, sino que Capital 21 anunció en su cuenta oficial que el evento musical también estará disponible en sus redes sociales, por lo que podrás acceder a sus plataformas para sintonizar a los personajes que han marcado generaciones de infancias.

Convierto 31 Minutos en el Zócalo CDMX: horario de la transmisión en vivo

Afortunadamente, el concierto se llevará a cabo en la noche, libre del intenso sol que azota la Ciudad de México estos días y en un horario relativamente flexible para las personas citadinas que laboran.

El concierto en el Zócalo iniciará a las 19:00 horas de este jueves y será el mismo caso con la transmisión en vivo tanto en televisión como en redes sociales, así que no pierdas el control remoto y asegúrate de que tu internet esté en excelentes condiciones, pues esta noche tienes una cita con las mejores canciones de tu infancia.

Setlist de 31 Minutos en el Zócalo CDMX este 30 de abril

Hasta el momento, no se ha confirmado si existirán invitados especiales o artistas que acompañen la producción del noticiero infantil, sin embargo, personajes icónicos como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Juanín están confirmados en el espectáculo de este Día del Niño y la Niño.

Contrario al show que 31 Minutos presentó anteriormente en el Teatro Metropolitán y el Auditorio Nacional, el popular reparto utilizará el formato ‘Yo nunca vi televisión’, un show que mezclará canciones con historia y dará al público una experiencia más inmersiva, volviéndolos parte del programa.

En la revista UNAM Global, adelantaron:

“A Tulio le tocará dar la noticia más impactante que ha hecho en su vida, y eso lo tiene muy preocupado. Eso es parte del espectáculo porque, además de ser un concierto, también es una obra con sketches de los personajes y humor”.

Por otra parte, si replican la fórmula antes usada en la gira ‘Yo nunca vi televisión’, las canciones que podrían formar parte del original evento, son:

Rin raja.

Tangananica, Tangananá.

Drácula, Calígula, Tarántula.

Señora, devuélvame el balón.

Doggy Style.

Ríe.

La señora interesante.

Diente blanco, no te vayas.

Objeción denegada.

La regla primordial.

Lala.

Mi equilibrio espiritual.

Bailan sin César.

Mi muñeca me habló.

Arwrarwrirwrarwro.

El Dinosaurio Anacleto.

Yo nunca vi televisión (y luego sí, pero después no).

¿Hallaste tu preferida? Las sorpresas no están descartadas, ¡así que no te lo pierdas!