Refuerzan limpieza en escuelas y calles de Atizapán; cuadrillas trabajan en 3 colonias

Limpieza en las calles de Atizapán de Zaragoza Personal de Servicios Públicos realizó barrido, corte de pasto y recolección de basura en planteles educativos y vialidades de Emiliano Zapata, Adolfo López Mateos y Villas de la Hacienda

Desde temprano, cuadrillas de Servicios Públicos salieron a trabajar para mejorar la imagen de escuelas y calles de distintos puntos de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, como parte de las labores permanentes de limpieza en el municipio.

Uno de los primeros puntos atendidos fue la Primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia del mismo nombre. Ahí, trabajadores municipales realizaron corte de pasto en las áreas verdes del plantel, además de barrer accesos y zonas exteriores para dejar en mejores condiciones los espacios donde diariamente acuden estudiantes y maestros.

Mientras tanto, en otra parte del municipio, las cuadrillas también se desplegaron en la calle Durango, dentro de la colonia Adolfo López Mateos. Con escobas, recogedores y carritos, el personal realizó barrido y levantó residuos acumulados en la vía pública.

Las labores se extendieron a lo largo de la calle, donde los trabajadores retiraron basura y papel que se encontraba en banquetas y orillas del camino, como parte de la rutina diaria para mantener limpias las vialidades.

En el municipio destacan que conservar una buena imagen urbana es resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, por lo que constantemente se hace el llamado a evitar tirar basura en la vía pública.

Otra de las acciones de limpieza se llevó a cabo en las instalaciones del CONALEP II, ubicado en la colonia Villas de la Hacienda. En este plantel, personal de Servicios Públicos realizó barrido y labores de papeleo en los alrededores, retirando residuos y dejando el área en mejores condiciones.

Desde el área de Servicios Públicos señalaron que estas acciones buscan mantener un municipio más ordenado y limpio, además de reforzar la cultura del cuidado del entorno.

Las cuadrillas continúan recorriendo distintos puntos del municipio con labores similares, recordando que mantener limpio Atizapán es un trabajo que requiere la participación de todos.