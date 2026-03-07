Siempre vivas, libres e iguales: Brugada respalda lucha feminista en el 8M

8M Cuatro mil mujeres participaron en la formación del mensaje monumental en la Plaza de la Constitución. (Especial)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la formación del mensaje monumental y poderoso “Siempre Vivas, Libres e Iguales #8M” en la plancha del Zócalo capitalino como un acto de protesta y para refrendar la continuidad de la lucha por los derechos de las mujeres.

La mandataria aseguró que la movilización del ocho de marzo y sus participantes contarán con el respaldo del gobierno capitalino.

Brugada destacó que en la Ciudad de México se implementan diversos programas sociales para las mujeres como el Mujeres Cuidadoras, Mujeres Sanas, Infancias Protegidas y también el programa Desde la Cuna; además de la construcción de 334 kilómetros de Caminos de Mujeres Libres y Seguras; y la activación de la Alerta de Género con 14 acciones; entidad donde en el último año se logró reducir en 35 por ciento el delito de feminicidio, donde a la fecha el 95 por ciento de responsables tienen órdenes de aprehensión.

Ante cuatro mil mujeres, puntualizó que al formar la frase “Siempre vivas, libres e iguales” se manda un mensaje al mundo para decir fuerte y claro: “ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”, y remarcó que la lucha feminista debe ser más fuerte y organizada frente a una agenda de regresión de derechos impulsada por la ultraderecha internacional.

Por ello, garantizó que durante la movilización por el 8M la plancha del Zócalo capitalino abrazará la lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos por un país mejor y más justo, pues la capital del país es “la ciudad de los derechos y libertades”.

“Mañana es ocho de marzo y quiero aprovechar para decir que mañana miles de mujeres tomarán las calles de esta ciudad, a todas ellas les decimos: el Gobierno de la ciudad respalda la lucha de las mujeres; les decimos, el Gobierno comparte sus ideales y trabaja todos los días para la igualdad”.

“Hemos impulsado y continuamos haciendo un conjunto de acciones a favor de los derechos de la mujer. Enviamos al Congreso de la ciudad la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, la cual hará realidad la creación del primer Sistema Público de Cuidados en todo el país, para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados especialmente en las mujeres”, afirmó la jefa de Gobierno.

Así, la mandataria aprovechó para exponer diferentes acciones impulsadas desde su gobierno como la construcción de 200 Casas de las 3R’s; 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil de cara al 2030; y consolidar a la capital como la primera entidad federativa del país en declarar la erradicación de la división sexual del trabajo.

“Que sepan los que se atrevan a actuar en contra de las mujeres, que en esta ciudad se responde”, aseveró.

La capital del país, además, cuenta con reformas legislativas para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por lo que Brugada Molina externó un agradecimiento a las y los diputados del Congreso local por las aprobaciones al aumento en las sanciones contra la violencia feminicida, familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital.

Y destacó que en cuanto a la promoción de la salud su administración se ha propuesto evitar las muertes por cáncer de mama y cervicouterino en la Ciudad de México.