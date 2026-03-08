Marcha 8M: así se desarrolla EN VIVO la marcha del Día de la Mujer en CDMX

Marcha 8M en CDMX (Diana Chávez Zea)

Alrededor de las 10 de la mañana, el Sistema Colectivo Metro, comenzó a ser inundado por la marea morada de miles de mujeres en camino a congregarse a puntos del centro de la Ciudad de México como, la Avenida Reforma, el Monumento a la Revolución, la Glorieta de las Mujeres que luchan, el Ángel de la Independencia y la Avenida Juárez, pues este 8 de marzo, marcharán con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Es fácil identificar su presencia aún cuando se encuentran dispersas por toda la ciudad: van con carteles con consignas que aluden a la lucha feminista, visten prendas de color verde y morado, se mueven en grupos de amigas o familiares y utilizan maquillajes coloridos.

Este día pone en jaque a las autoridades de la CDMX, con sus monumentos y edificios amurallados; lo mismo protegen sus instalaciones del Metro, con tal de cuidar los preciados lectores de la tarjeta de movilidad, dan paso libre en los torniquetes.

Asimismo, es un día aprovechado para ambulantes que se postran afuera de las estaciones del metro cercanas a los puntos culmines del movimiento con mercancías como pañuelos, gorras, bolsas, banderas o todo “para el recuerdo”.

Mientras tanto, las verdaderas protagonistas, inician a retumbar las calles con gritos como “Mujer escucha: esta es tu lucha”, contingentes se reúnen y organizan, repasando medidas de seguridad para avanzar con la finalidad de llegar a la plancha del Zócalo capitalino.

Contingentes de madres en contra de la violencia vicaria, grupos indígenas de la Ciudad de México, asociaciones de búsqueda de personas, mujeres pro derecho, hijos de madres desaparecidas, sindicatos de trabajadoras, maestras, doctoras, abogadas, psicólogas y más, avanzan de forma organizada sobre Paseo de la Reforma, dirigidas por tambores, lonas, megáfonos, y listones que separan a cada escuadrón para evitar conglomeraciones.Son escotadas por elementos de Protección Civil y Policía de tránsito.

El avance de la marcha transcurre sin incidentes a la altura del hemiciclo a Juárez dónde algunos colectivos realizaron paradas para que víctimas de violencia compartan sus historias, hacer llamados que apoyen sus luchas, realizar performances artísticos o generar reflexiones colectivas.

Información en desarrollo...