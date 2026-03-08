Marcha 8M en CDMX: ¿Lloverá hoy 8 de marzo? Este es el pronóstico del clima para la movilización feminista

Marcha 8M 2026: frases y consignas que puedes usar para carteles en la ruta confirmada en CDMX (Cuartoscuro)

La marcha del 8M en la Ciudad de México volverá a reunir a miles de mujeres este domingo 8 de marzo para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género. Sin embargo, además de pancartas, consignas y pañuelos morados, muchas asistentes podrían tener que cargar también un paraguas.

De acuerdo con el pronóstico del clima en CDMX, el día comenzará con un ambiente fresco por la mañana y cielo parcialmente nublado. Conforme avance la jornada, la temperatura subirá y se espera un ambiente que irá de templado a cálido durante la tarde.

Las autoridades meteorológicas señalan que existe probabilidad de lluvias aisladas en la capital, especialmente en algunas zonas de la ciudad. Aunque no se prevén tormentas intensas, sí podrían registrarse chubascos acompañados de descargas eléctricas en ciertos puntos.

Para quienes planean asistir a la movilización feminista, la recomendación es salir preparadas para un clima variable.

Clima hoy en la Ciudad de México

El clima hoy en la CDMX tendrá contrastes a lo largo del día. Las estimaciones meteorológicas indican que la temperatura máxima rondará entre 25 y 27 grados, mientras que la mínima por la mañana estará cerca de 10 a 12 grados centígrados.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco e incluso con presencia de bruma en algunas zonas. Más tarde el cielo podría mantenerse parcialmente nublado, lo que abriría la puerta a precipitaciones ligeras.

Además, se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en caso de tormenta.

En otras palabras: el clima capitalino tendrá ese humor cambiante típico de marzo.

Alcaldías donde podría llover hoy en CDMX

El pronóstico meteorológico indica que las lluvias aisladas podrían presentarse en varias alcaldías de la capital.

Entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran:

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Tlalpan

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Iztacalco

Xochimilco

Milpa Alta

Aunque la probabilidad de lluvia es relativamente baja, los expertos advierten que los chubascos pueden aparecer de forma aislada, por lo que el clima podría cambiar rápidamente durante la tarde o noche.

El clima durante la marcha del Día Internacional de la Mujer

La marcha del 8M en CDMX suele iniciar en puntos emblemáticos del centro de la ciudad y avanzar por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico, hasta llegar al Zócalo capitalino.

Este recorrido se realiza generalmente bajo el sol de marzo, pero en esta ocasión el clima podría sumar un ingrediente extra a la jornada.

Las previsiones apuntan a un día mayormente templado con posibilidad de chubascos aislados, por lo que especialistas recomiendan a las asistentes llevar:

Paraguas o impermeable ligero

Protector solar

Agua para mantenerse hidratadas

Ropa cómoda para caminar largas distancias

Aunque el pronóstico no anticipa lluvias intensas, el cielo parcialmente nublado y la presencia de humedad podrían provocar precipitaciones en algunos momentos del día.