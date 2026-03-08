Sheinbaum realiza gira por el oriente del Edomex con actos de educación, vivienda y programas sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo por el oriente del Estado de México, donde encabezó diversos actos públicos relacionados con infraestructura educativa, programas sociales y regularización de vivienda. Durante la jornada estuvo acompañada por la gobernadora Delfina Gómez.

Las actividades se desarrollaron en los municipios de Ixtapaluca, Chimalhuacán y Tecámac, considerados parte de la zona conurbada del Valle de México. En estos puntos se realizaron inauguraciones de planteles educativos, así como la entrega de documentos de propiedad y apoyos vinculados a créditos de vivienda.

En Chimalhuacán e Ixtapaluca se inauguraron dos planteles del Bachillerato Nacional, que en conjunto tendrán capacidad para atender a 2 mil 160 estudiantes. De acuerdo con la información presentada durante los actos oficiales, los nuevos centros educativos ofrecerán formación técnica en áreas como inteligencia artificial y ciberseguridad, además de la educación media superior tradicional.

Las autoridades federales señalaron que estos planteles forman parte de la estrategia para ampliar la cobertura educativa en zonas con alta demanda de servicios escolares, particularmente en municipios del oriente mexiquense donde se concentra una parte importante de la población del estado.

Posteriormente, en Tecámac, la presidenta participó en un acto de entrega de documentos de propiedad y apoyos relacionados con vivienda. Durante el evento se otorgaron 500 escrituras a familias del estado y se informó sobre 447 condonaciones de crédito del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), dirigidas principalmente a mujeres acreditadas.

Funcionarios federales explicaron que estas acciones forman parte de programas orientados a brindar certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda y a apoyar a personas con adeudos acumulados en créditos habitacionales.

La visita forma parte de las giras de trabajo que la mandataria ha realizado en distintas regiones del Estado de México desde el inicio de su administración federal en octubre de 2024. En ese mes, una de sus primeras actividades oficiales como presidenta en la entidad se llevó a cabo en el municipio de Nezahualcóyotl.

Desde entonces, la titular del Ejecutivo federal ha realizado varias visitas a municipios del Valle de México y del oriente de la entidad, zonas caracterizadas por su alta densidad poblacional y por la demanda histórica de infraestructura urbana, transporte y servicios públicos.

El Estado de México es la entidad más poblada del país, con más de 17 millones de habitantes, y concentra una parte importante de los programas sociales y proyectos de infraestructura del gobierno federal. Entre ellos se encuentran obras de movilidad y transporte que conectan a la entidad con la capital del país.

Durante la gira, las autoridades federales y estatales reiteraron la coordinación entre ambos niveles de gobierno para el desarrollo de programas educativos, de vivienda y de infraestructura en la región.