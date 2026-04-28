Hallan a 4 personas muertas dentro de casa en Azcapotzalco

Balacera Imagen ilustrativa. (Imagen generada con IA)

Tres mujeres y un hombre fueron hallados sin vida dentro de un domicilio en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad

En la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, las personsa fallecidas fueron encontradas con heridas de arma punzocortante.

Agentes de la Secretaría de Seguridd Ciudadana (SSC) avisaron al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto los oficiales realizan entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación por el delito de homicidio.