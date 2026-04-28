CDMX prevé concluir en mayo obras de movilidad y espacio público rumbo al Mundial 2026

Tlalpan Obras en la calzada en Tlalpan por el Mundial de Futbol. (Andrea Murcia Monsivais)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que en mayo concluirán diversas obras consideradas estratégicas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfocadas en movilidad, espacio público y acciones de sustentabilidad.

Según la mandataria, los proyectos se encuentran en su etapa final y su alcance busca generar beneficios permanentes para la población, más allá del evento deportivo.

“Vamos a llegar al Mundial con una ciudad transformada, con obras que no sólo responden al evento, sino que se convierten en beneficios permanentes para la ciudadanía”, señaló.

Las intervenciones mencionadas han sido trabajos en dos de las principales arterias viales de la capital, Calzada de Tlalpan y Avenida de los Insurgentes, donde se realizan adecuaciones para movilidad peatonal y ciclista, renovación de banquetas, mejora de iluminación y creación de espacios públicos. También se reportan acciones en el entorno del Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

En esa zona, explicó, se llevan a cabo obras de infraestructura básica como mejoras en el acceso al agua, trabajos para la prevención de inundaciones y rehabilitación de fachadas. Además, se implementan ecotecnologías en más de 7 mil viviendas, entre ellas captadores de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos.

Renovación del transporte

La mandataria capitalina destacó avances en movilidad sustentable, particularmente la modernización del Tren Ligero de la Ciudad de México, que contará con nuevas unidades y estaciones rehabilitadas.

A esto se suma la ampliación de proyectos de electromovilidad que, en conjunto, representarán cerca de 100 kilómetros adicionales en la red de transporte de la ciudad.

Estas acciones, indicó, buscan fortalecer alternativas de traslado distintas al automóvil particular, en zonas con alta demanda de movilidad y conexión con puntos estratégicos para visitantes y residentes durante el Mundial.

Asimismo, anunció la conclusión próxima de un programa de iluminación integral en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que abarcará 42 kilómetros de vialidades, incluidas áreas que no habían sido intervenidas anteriormente. El plan, añadió, se extenderá a otras vialidades primarias de la capital.

Intervenciones deportivas, culturales y de entorno urbano

En el ámbito deportivo, Clara Brugada informó que se han rehabilitado más de 300 canchas de futbol en distintos puntos de la ciudad. Paralelamente, se preparan actividades culturales y recreativas con motivo del Mundial, entre ellas festivales, eventos públicos y un desfile conmemorativo.

La jefa de Gobierno subrayó que las obras forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

También aseguró que los proyectos comprometidos no presentan retrasos y que su entrega continuará en las próximas semanas, con miras a que la capital esté lista para recibir el evento internacional.