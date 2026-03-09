AXE Ceremonia: entregan título a familia de Berenice Giles; presentan propuesta de cuidados a periodistas

Título Entrega de título universitario a la familia de Berenice Giles Rivera. (Jorge Aguilar)

Autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES) entregaron el título universitario post mortem a la familia de Citlali Berenice Giles Rivera, fotoperiodista que perdió la vida tras ser aplastada por una grúa colocada de manera ilegal en el festival AXE Ceremonia 2025.

En una sensible ceremonia, familiares de la estudiante egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprovecharon el acto de memoria y honra para presentar la “Iniciativa Berenice Giles Rivera” a las autoridades de la máxima casa de estudios, la cual propone una serie de cuidados para los trabajadores de esta profesión que visibilicen sus derechos y evitar ser objetos de injusticias, negligencias y abusos en los lugares de trabajo que pongan en riesgo su vida sin protección jurídica.

La madre de la estudiante, Blanca Rivera, tomó la palabra y expuso que la única materia que se imparte en la FES vinculada al ámbito jurídico es Régimen Legal Medios de Comunicación en México, por lo que, ante los hechos violentos hacia los representantes de esta profesión, consideraron que es importante fortalecer y actualizar la formación académica de los alumnos, al integrar asignaturas relevantes en materia de Leyes y que de manera simultánea, participen en conjunto con los estudiantes de Derecho para crear más clases de este tipo en la carrera.

“El gremio de comunicación y periodismo se encuentra en una total indefensión legal, al grado de iniciar, pausar o finalizar las entrevistas que nos han realizado, distintos periodistas nos han compartido que después de lo ocurrido en el festival donde perdió la vida mi hija, ellos han pasado por situaciones que considero denigrantes, humillantes y vergonzosas, como el hecho de que para poder ingresar a cubrir un evento o espectáculo, les exigen firmar una carta responsiva en la que se establece que el periodista ingresa bajo su propio riesgo y que las empresas organizadoras no se hacen responsables de su integridad física”, dijo Blanca Rivera.

La propuesta de cuidados incluye que se destine una unidad u oficina en el campus, donde los alumnos de derecho podrían liberar sus horas de servicio social o pasantía para informar, capacitar, orientar y asesorar en materia legal al gremio de Comunicación y Periodismo, por medio de sesiones virtuales o presenciales.

Con todo, proyectar el diseño de cursos o diplomados de extensión académica en la UNAM para las personas interesadas en materia jurídica.

También, que se fomenten lazos de amistad universitaria y profesionales, que les motive a generar grupos de soporte profesional y optimizar el desempeño de ambas carreras.

“Todo lo anterior tal vez se escuche como un sueño o quimera, pero alcanzado este objetivo en esta casa de estudios, se podría replicar en las demás universidades públicas y privadas del país, fortaleciendo el conocimiento en el aspecto legal y los derechos de los periodistas”.

MP se niega a imputar a OCESA y LOBO

Una vez finalizada la ceremonia, el representante legal de la familia, Fabián Victoria, comunicó que la audiencia inicial del caso, que se celebraría el pasado seis de marzo, se canceló debido a que el Ministerio Público se negó a imputar a Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) y a Seguridad Privada LOBO, por lo que la familia Giles Rivera presionó para que no se llevara a cabo la comparecencia.

El equipo legal de la familia Giles Rivera presionó para que se suspendiera la audiencia inicial.

A pesar de que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México negó un amparo a OCESA y LOBO, con el que buscaban evitar la imputación, el abogado detalló que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México les notificó que se celebraría la audiencia sin estos corporativos.

“Afortunadamente no sucedió, es una audiencia en la que nuevamente se pretendía que no estuviera incluida la monopólica del espectáculo y la empresa del coyote. El miércoles anterior tuvimos una audiencia en la que se materializó lo que esta asesoría jurídica dijo desde el día cero, teníamos el temor de que en caso de no estar incluida la monopólica y la del coyote, las demás empresas eran insignificantes que pretendían colocarse en estado de quiebra, disolverse, desaparecer”.

“Estas empresas, las más insignificantes, el miércoles pasado solicitaron una audiencia en la que fueron a lloriquear y a debatir nuestro dictamen en relación al proyecto de vida de Berenice, era previsible, era uno de los efectos que queríamos contrarrestar”, mencionó Victoria.

Además, el abogado mencionó que el Ministerio Público busca realizar un desglose en la carpeta de investigación, es decir, un acto procesal mediante en el que se separa parte de una indagatoria (actas, testimonios o pruebas) para formar un nuevo expediente independiente.

“Se busca proteger y encubrir a estas dos empresas para fragmentar el hecho y la teoría del caso de la familia Giles Rivera, si eso llegara a ocurrir, de llevar adelante un desglose para estas dos empresas, lo que sucedería es que se podrían ir a dormir muy tranquilas a su casa, con la garantía de que nunca van a ser condenadas ni sentenciadas por un juez penal de la Ciudad de México”.

Autoridades del plantel entregaron el título en medio de aplausos y el emblemático goya universitario.