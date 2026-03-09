CDMX busca romper récord Guinness con clase masiva de fútbol en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México prevé la participación de más de 10 mil personas en una clase masiva de fútbol que se realizará el próximo 15 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de romper el récord de la clase de fútbol más grande del mundo, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La mandataria capitalina señaló que el evento forma parte de las actividades para promover el deporte y la convivencia social en el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Añadió que se espera la presencia como invitada especial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades, quienes deberán registrarse previamente en línea a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. La clase tendrá una duración de 35 minutos y, para que el intento sea válido, las y los participantes deberán mantenerse activos durante toda la rutina conforme a los lineamientos establecidos por Guinness World Records.

Brugada explicó que el récord vigente corresponde a una clase realizada en Seattle, en la que participaron mil 38 personas, por lo que la meta planteada en la capital del país superaría ampliamente esa cifra.

La jefa de Gobierno señaló que la ciudad se prepara para el Mundial de 2026 con diversas acciones de promoción deportiva, entre ellas la rehabilitación de 500 canchas, la organización de torneos y actividades comunitarias relacionadas con el fútbol.

Por su parte, el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, informó que desde noviembre de 2025 se han realizado más de 70 entrenamientos masivos en espacios públicos, como parques, explanadas y canchas recuperadas por el gobierno capitalino, en los que han participado más de 10 mil personas para practicar la rutina que se ejecutará el día del evento.

Detalló que las personas registradas deberán imprimir y firmar una carta de exoneración para recoger su kit de participación —que incluye número y chip— en las instalaciones del Instituto del Deporte, ubicadas en la alcaldía Benito Juárez, los días 13 y 14 de marzo.

Durante la presentación del evento también participó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien detalló que la capital del país continúa siendo el principal destino turístico nacional. Indicó que en 2025 la ciudad recibió más de 15 millones de turistas y alrededor de 62 millones de visitantes.

La funcionaria señaló que la Copa Mundial de 2026 representa una oportunidad para proyectar la oferta cultural, histórica y turística de México a nivel internacional. En ese contexto, informó que, en coordinación con el gobierno capitalino, se impulsan más de 30 rutas turísticas relacionadas con el Mundial, que incluirán museos, parques, zonas arqueológicas y otros espacios culturales de la ciudad.