Colapsa edificio en demolición en la alcaldía Cuauhtémoc; reportan personas atrapadas

Colapsa edificio en demolición en la alcaldía Cuauhtémoc; reportan personas

Un edificio en proceso de demolición colapsó en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia ante el reporte de personas presuntamente atrapadas entre los escombros.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, donde se realizaban trabajos de demolición cuando la estructura se vino abajo de manera accidental.

Reportes preliminares informaron que al menos cuatro personas habrían quedado atrapadas tras el derrumbe, por lo que elementos de rescate desplegaron un operativo para localizarlas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que hasta el momento ha sido rescata una personae de entre los escombros. Se activó la célula homo-canina para la localización de tres personas más.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar y rescatar a las personas que se presume permanecen atrapadas.

Como medida preventiva, las autoridades también evacuaron a 57 personas de inmuebles cercanos a la zona del derrumbe.

Movilización de equipos de rescate

Tras el colapso, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos y personal de Protección Civil acudieron al sitio para iniciar labores de búsqueda y rescate.

Las autoridades acordonaron el área mientras equipos especializados revisan la zona para descartar más riesgos estructurales y ubicar a posibles víctimas.

“Sabemos perfectamente que se trata de un edificio privado que estaba en demolición y se vinieron abajo tres niveles, tres losas, tenemos actualmente a tres personas que están atrapadas y están ahorita, el conjunto de los esfuerzos del Gobierno de la ciudad para atenderlos”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada al arribar al sitio.

“Tenemos brigadas homocaninas y tenemos toda una estrategia, que tienen aquí los jefes para que poco a poco se pueda rescatar. No es una cosa tan sencilla, pero tienen experiencia total en el rescate”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, acudieron al sitio del colapso del edificio

Personal de emergencia trabaja entre los restos del inmueble para retirar materiales y abrir espacios que permitan acceder a la parte interna de la estructura derrumbada, donde se presume que podrían encontrarse trabajadores que estaban dentro del predio al momento del incidente.

Las labores también se concentran en revisar edificios colindantes para descartar daños o riesgos adicionales derivados del colapso.

Inmueble estaba en demolición

Los primeros reportes indican que el edificio no estaba habitado, ya que se encontraba en proceso de demolición al momento del derrumbe.

El colapso habría ocurrido durante las maniobras relacionadas con estos trabajos, aunque hasta ahora no se ha informado qué provocó la caída de la estructura.

Autoridades capitalinas deberán revisar la documentación de la obra, las condiciones en que se realizaban los trabajos y si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes.

Debido al riesgo de nuevos desprendimientos y a la presencia de maquinaria y personal de rescate, la zona cercana al inmueble fue acordonada.

El despliegue de unidades de emergencia también generó afectaciones a la circulación en los alrededores de San Antonio Abad, una de las vialidades importantes del centro de la ciudad.

Mientras continúan los trabajos de rescate, las autoridades mantienen el perímetro cerrado para permitir las labores de revisión estructural y retiro de escombros.

Hasta el momento la información sobre personas atrapadas permanece como un reporte preliminar, por lo que las autoridades deberán confirmar el número de posibles víctimas o trabajadores que se encontraban en el sitio.

Las labores de rescate continúan mientras se intenta establecer cuántas personas estaban dentro del inmueble al momento del colapso y cuál fue la causa del derrumbe.