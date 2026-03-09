Colapsa edificio EN VIVO: así fue la caída de una estructura en demolición por Metro San Antonio Abad

Un edificio de tres niveles colapsó en Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc. Hasta el momento no hay un reporte oficial del número de heridos, pero de acuerdo con cifras preliminares, cuatro personas podrían haber quedado bajo los escombros. Autoridades ya comienzan a laborar en la zona del desastre.

A continuación, imágenes del edificio derrumbado, donde hasta el momento no se han reportado las posibles causas de la colisión.

Derrumbe en San Antonio Abad: equipos de emergencia trabajan y piden evitar la zona

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, “equipos de emergencia ya realizan labores de rescate para auxiliar a personas atrapadas tras el colapso del inmueble, compartió en su cuenta de X.

Equipos de emergencia ya realizan labores de rescate para auxiliar a personas atrapadas tras el colapso del inmueble.



Pedimos a la ciudadanía evitar la zona y permitir el trabajo de los servicios de emergencia. pic.twitter.com/cr3toXIIpd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 9, 2026

“Pedimos a la ciudadanía evitar la zona y permitir el trabajo de los servicios de emergencia”, reportó la servidora pública, quien se encuentra ya en el lugar del derrumbe.

De acuerdo con Brugada, se reporta una “situación crítica” tras el derrumbe de un edificio este lunes 9 de marzo, donde “se estaba realizando una demolición de manera particular en un edificio que resultó dañado con el sismo de 2017 y es de los edificios que están en alto riesgo”, informó la funcionaria.

Hasta las 3:55 p.m. de este 9 de marzo del 2026, la Jefa de Gobierno reportó el rescate de una persona y señaló que podrían faltar tres personas que aún estarían atrapadas dentro del edificio.

Hasta el momento, la Secretaría de Protección Civil, bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajan de manera coordinada para llevar a cabo las maniobras de rescate.

Derrumbe de edificio en San Antonio Abad: se han reportado dos personas rescatadas

De acuerdo con el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Jefe Vulcano Cova, hasta el momento se reportó el rescate de dos personas de los escombros del edificio derrumbado en San Antonio Abad.

“Atendemos el derrumbe de tres niveles en un edificio ubicado en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc”, reportó el encargado de coordinar emergencias y rescates en la capital mediante su cuenta de X, apuntando que hasta el momento se ha reportado el rescate de dos personas que se encontraban al interior de la estructura.

“Activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más” continúo informando el jefe de Bomberos de la CDMX.