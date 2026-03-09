Contraloría dará seguimiento al Tercer Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública Edomex 2024

Auditoría Superior de la Federación

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México dará seguimiento a los resultados del Tercer Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 que en su momento fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La dependencia estatal está a la espera de la recepción formal de resultados, la cual contará con un plazo de 30 días hábiles para revisar, integrar y compartir la documentación pertinente con la finalidad de aclarar los montos observados por la ASF durante el periodo de auditoría.

La contraloría recalcó que los datos presentados por l auditoría a la Cámara de Diputados, expone una disminución de 251 por ciento de los importes por aclarar, respecto de la revisión realizada en 2018 (segundo año de fiscalización de la administración estatal anterior).

A pesar de que el Programa Anual de Auditorías pasó de 60 ejercicios de fiscalización en 2018 a 151 en 2024, se registró un total de 6 mil 18 millones de pesos por aclarar en la Cuenta Pública de 2024; éstas disminuyeron más de 60 por ciento respecto de 2018, cuando se observaron 15 mil 434.8 millones de pesos.

