Ecatepec activa programa contra incendios ante pronóstico de calor extremo

Programa contra incendios

El Consejo Municipal de Protección Civil de Ecatepec aprobó en su primera sesión ordinaria del año el Programa para la temporada de calor, un conjunto de estrategias enfocadas en la prevención de siniestros y la protección de la ciudadanía durante los meses de altas temperaturas.

Como parte de los acuerdos, también se dio luz verde a la creación del Subcomité municipal de manejo del fuego, que operará como una brigada especializada en la prevención y combate de incendios forestales, en coordinación con instancias estatales y federales. La medida responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante un fenómeno que año con año afecta extensas áreas del municipio.

Durante la sesión, Faustino de la Cruz Pérez, secretario del Ayuntamiento, advirtió que los pronósticos meteorológicos anticipan una temporada de calor particularmente intensa, lo que incrementa la vulnerabilidad en puntos críticos como tiraderos clandestinos y empresas irregulares. “Estos sitios representan un foco de riesgo latente porque operan al margen de las normas de seguridad”, señaló el funcionario, quien hizo un llamado a la población a extremar precauciones para evitar siniestros que pudieran escalar rápidamente dadas las condiciones ambientales.

De la Cruz Pérez transmitió el mensaje de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien ha girado instrucciones precisas para reforzar las medidas preventivas en todo el territorio municipal. En su intervención, recordó que durante 2025 Ecatepec enfrentó 71 incendios en basureros clandestinos y cinco más en empresas que operaban en la irregularidad, todos ellos controlados gracias a la intervención oportuna de elementos de Protección Civil y Bomberos, en ocasiones con el respaldo de corporaciones de otros niveles de gobierno.

Juan Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, expuso que el municipio enfrenta condiciones ambientales críticas durante la temporada de calor, con especial incidencia en la Sierra de Guadalupe. Esta zona, dijo, ha sido afectada de manera recurrente por incendios forestales que ponen en riesgo tanto la biodiversidad como la seguridad de las comunidades asentadas en sus inmediaciones. La aprobación del programa, explicó, permitirá desplegar acciones más efectivas para mitigar estos eventos.

Las cifras presentadas por Edgar Gutiérrez, subdirector operativo de la corporación, reflejan la magnitud del desafío: en 2025 se registraron 595 incendios forestales en el municipio, mientras que en los primeros dos meses de 2026 la cifra ya asciende a 216. La mayoría de estos siniestros, detalló, afectan pastizales y matorrales en cerros, barrancas y cañadas, principalmente en la Sierra de Guadalupe y colonias como Lomas de Tepeolulco, Tablas del Pozo y Hank González.

Gutiérrez destacó que la intervención rápida y coordinada de Protección Civil y Bomberos, con apoyo de municipios vecinos, la Ciudad de México y la Comisión Nacional Forestal, ha evitado hasta ahora daños mayores a viviendas y personas. Sin embargo, subrayó que “estos esfuerzos reactivos deben fortalecerse mediante acciones preventivas más sólidas y permanentes”, ya que la recurrencia de los incendios sigue siendo alta.

El subdirector operativo atribuyó una parte significativa de estos siniestros a actividades humanas evitables, como la quema de basura, las quemas irregulares y la falta de conciencia sobre el manejo responsable del entorno natural. “El objetivo central de esta sesión es reforzar las estrategias de mitigación del estiaje, priorizando la prevención, la vigilancia continua, la denuncia oportuna y la participación ciudadana”, añadió durante su exposición ante los integrantes del Consejo.