Metro CDMX: esto se sabe de la muerte de un trabajador de limpieza en la estación El Rosario

Fallece trabajador de limpieza en la Línea 7 Un empleado de limpieza se desvaneció en la estación El Rosario de la Línea 7 este lunes 9 de marzo; su deceso fue confirmado al momento.

Alrededor del mediodía de este lunes 9 de marzo, un hecho trágico ocurrió en la estación El Rosario de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, cuando un trabajador de limpieza se desvaneció y, a pesar de la inmediata respuesta de los elementos de Seguridad, su deceso se confirmó al momento.

Al lugar también acudió la unidad 19 de la Cruz Roja, bajo el mando de Verónica Martínez, para realizar las primeras atenciones y dar parte al Ministerio Público.

¿De qué falleció el trabajador de la estación El Rosario?

La causa de muerte no fue identificada inmediatamente, sin embargo, los servicios de emergencia diagnosticaron falta de signos vitales cuando se aproximaron a brindar la atención debida al hombre, por lo que se declaró su deceso.

Hasta el momento, algunos medios han reportado que el fallecido en la estación del Metro CDMX habría sufrido un paro cardiorrespiratorio y, pese al rápido accionar de los elementos de Seguridad —cuyo movimiento alertó a los pasajeros de la situación—, el trabajador fue declarado sin vida y se trasladó con profesionales de la salud para que realizaran el diagnóstico final.

Debido a este suceso, la línea 7 presentó algunas afectaciones en el trayecto de sus trenes, pero actualmente ha recuperado la afluencia moderada y circulación constante de sus equipos.

¿Quién era el trabajador que falleció en la Línea 7 este lunes 9 de marzo?

De acuerdo con la información compartida por Raúl Gutiérrez a través de su cuenta oficial en la red social X, el medio NR Comunicaciones informó que el empleado de limpieza fue identficado como Sadi Carlos Aquino López, de aproximadamente 65 años de edad.

Por otra parte, el Metro CDMX precisó que —al ser informados sobre la situación del trabajador, quien estaba desvanecido a la altura del piso de los andenes— solicitaron una unidad médica para la valoración del hombre y la presencia de autoridades correspondientes, las cuales retiraron el cuerpo de la zona pública.