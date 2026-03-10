Abre IECM registro para aspirantes a integrar Comisiones de Participación Comunitaria 2026

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió el periodo de registro para las personas interesadas en participar como candidatas en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026, órganos de representación vecinal que se integrarán en cada Unidad Territorial de la capital.

Las y los ciudadanos podrán presentar su solicitud de registro a partir del primer minuto del 10 de marzo y hasta las 14:00 horas del próximo 22 de marzo.

El trámite podrá realizarse de manera digital, a través de la Plataforma de Participación del instituto, o de forma presencial en la Dirección Distrital correspondiente a la Unidad Territorial donde resida la persona aspirante.

Las Copaco estarán conformadas por nueve integrantes electos mediante voto universal, libre, directo y secreto. Estos cargos tendrán carácter honorífico, es decir, no serán remunerados, y las personas electas desempeñarán el encargo durante un periodo de tres años.

El IECM informó que quienes opten por registrarse en línea deberán posteriormente acudir a su Dirección Distrital o realizar una sesión de verificación remota para el cotejo de los documentos presentados. Una vez concluido este proceso, el instituto asignará el folio correspondiente a la solicitud de registro.

Para completar el trámite, las personas interesadas deberán presentar el Formato E1 de Solicitud de Registro, así como su credencial para votar vigente —en original para cotejo y copia— y documentos que acrediten al menos seis meses de residencia en la Unidad Territorial correspondiente.

Los comprobantes aceptados son la constancia de residencia o recibos de servicios o impuestos con el mismo domicilio.

El instituto detalló que del 10 al 25 de marzo el personal de las Direcciones Distritales realizará el cotejo y revisión de las solicitudes y la documentación entregada. En caso de detectar inconsistencias, las personas aspirantes serán notificadas para que subsanen la información a más tardar el 25 de marzo.

La revisión final de los documentos corregidos deberá concluir el 27 de marzo, fecha en la que el IECM publicará las solicitudes de registro que resultaron procedentes.

La elección de las personas integrantes de las Copaco se llevará a cabo mediante voto universal, libre, directo y secreto en la jornada presencial programada para el 3 de mayo de 2026. También se contempla la posibilidad de votar de manera anticipada por vía electrónica, entre el 20 y el 30 de abril.