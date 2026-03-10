Alertan por retos virales que implican el uso de fuego y explosivos

Reto viral que consiste en comer cactáceas Reto viral que consiste en comer cactáceas (Especial)

La Unidad de la Policía Cibernética capitalina alertó a la ciudadanía de los riesgos de participar en retos virales que se difunden a través de distintas plataformas de redes sociales, dirigidos principalmente a menores de edad, los cuales representan un peligro para su integridad física, ya que algunos de estos desafíos involucran el manejo de fuego, químicos u otros elementos riesgosos.

Estos retos son diseñados para ser atractivos, lo que los hace virales, breves y fáciles de imitar, y muchas veces envueltos en humor o dramatización, ello disminuye la percepción del riesgo y provoca que los menores subestimen la peligrosidad real de la actividad.

A esto se suma la influencia de las figuras digitales o “influencers” quienes, con millones de seguidores, pueden reforzar la idea de que imitar estos retos es algo normal o aceptable.

Las redes sociales se han convertido en espacios de interacción, entretenimiento y aprendizaje, especialmente para menores de edad, quienes acceden constantemente a contenido audiovisual, a través de aplicaciones de redes sociales, de mensajería instantánea, y para publicar videos cortos o fotografías.

Las autoridades advirtieron que este acceso permanente ha transformado la forma en que los niños y los adolescentes consumen información, interactúan con sus pares y construyen sus propias referencias de comportamiento, lo que hace que la presencia digital se vuelva casi tan influyente como la educación presencial o el entorno familiar.

Sin embargo, esta exposición, sin la supervisión adecuada, también conlleva a muchos riesgos, ya que muchos de los contenidos que se vuelven populares incluyen retos virales peligrosos, desafíos que se presentan como divertidos o impresionantes, pero que en realidad pueden derivar en accidentes graves, quemaduras, lesiones físicas e incluso situaciones que amenazan la vida de los menores.

La presión social, la necesidad de aceptación entre pares y la búsqueda de popularidad dentro de sus círculos aumentan la probabilidad de que los menores reproduzcan conductas riesgosas, incluso cuando estas van en contra de la seguridad básica.

En ese sentido, la Unidad de la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones a los padres de familia para que prevengan accidentes derivados de retos virales en redes sociales: