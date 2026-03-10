Asalto en Lomas de Chapultepec: captan momento en que roban a comensales dentro de un restaurante

Asalto en restaurante de Lomas de Chapultepec El asalto de un sujeto a comensales en un restaurante de Lomas de Chapultepec fue captado en video; comerciantes señalan que el mismo hombre ha realizado más atracos.

Ayer lunes 9 de marzo se viralizó un video captado por cámara de seguridad en el que un sujeto ingresa a la zona de terraza de un restaurante en Lomas de Chapultepec para asaltar a los y las comensales que se encontraban en las meses del exterior.

El delincuente apuntó con un arma a la clientela del local, exigiendo dinero y pertenencias de valor, concretando su robo en cuestión de segundos antes de escapar con tranquilidad del lugar.

¿Cómo fue el asalto en Lomas de Chapultepec?

El robo quedó capturado en el video de la cámara de seguridad que apunta a la zona de la terraza presuntamente del restaurante —señalado por internautas— MÄTRE Pan.

Inicialmente se ve al hombre fingir una llamada telefónica previo a desenfundar el arma y acercarse a una de las mesas cercanas.

A pesar de que dos mujeres y un hombre que estaban en la mesa contigua intentaron huir del atraco, el delincuente se dirigió a ellos con el arma y los retuvo dentro del espacio de la terraza.

Durante algunos segundos, los y las comensales vivieron momentos de terror e incertidumbre, siendo uno de los primeros amenazados quien se encargó de reunir algunas pertenencias de sus acompañantes y apoyó a una de las mujeres que se había cubierto la cabeza, llorando.

El hombre dio los objetos de valor al asaltante, mientras que el otro hombre en la mesa contigua le extendió dinero al ser retenido junto a sus compañeras.

Una vez que obtuvo las pertenencias y el dinero, el delincuente que vestía una gorra azul y chamarra negra guardó el arma, alejándose de la terraza con tranquilidad antes de empezar a correr por la calle y perderse.

Instantes después al incidente, algunos empleados y empleadas del restaurante arribaron a la zona del exterior para atender a los comensales.

La SSC investiga la identidad del asaltante de Lomas de Chapultepec

La Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México presentó un comunicado mediante su cuenta oficial en redes sociales donde confirmó el asalto en el restaurante de Lomas de Chapultepec.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento del asalto ocurrido el 7 de marzo a un grupo de comensales en un restaurante ubicado en la colonia #LomasDeChapultepec, de la alcaldía @AlcaldiaMHMx, donde de acuerdo con uno de los afectados, un hombre se les acercó y los… pic.twitter.com/9fXb0g1vkm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 10, 2026

De acuerdo con las autoridades, el crimen sucedió el sábado 7 de marzo, aunque el video se viralizó hasta el día de ayer, pues comercientes de la zona han señalado que el mismo hombre ha sido responsable de diversos atracos en los locales ahí establecidos, perpetrándolos siempre con el mismo modus operandi.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirma que están realizando el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar y detener al responsable, así como ofrecen asesoría y acompañamiento a los afectados para que puedan presentar las denuncias correspondientes.