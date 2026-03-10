Azucena Cisneros se reúne con Claudia Sheinbaum para fortalecer estrategia de seguridad

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, participó en una reunión de trabajo en el Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde se abordaron avances y retos en materia de seguridad pública en distintos municipios del país.

El encuentro formó parte del Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz, un espacio en el que autoridades federales y municipales analizaron los resultados de la estrategia nacional de seguridad y las acciones que se implementan para atender las causas de la violencia.

Durante su intervención, Cisneros Coss habló a nombre de 61 alcaldes y alcaldesas participantes, y destacó que la estrategia federal ha mostrado resultados positivos gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la presencia permanente de las instituciones en el territorio.

La alcaldesa recordó que durante décadas la población exigió mayor seguridad y presencia del Estado en las comunidades, por lo que actualmente se trabaja de manera conjunta con el gobierno federal para fortalecer las acciones que permitan reducir la violencia y mejorar las condiciones de vida de la población.

Cisneros explicó que en Ecatepec el gobierno municipal impulsa diversas acciones para atender las causas de la inseguridad, entre ellas programas de apoyo para que jóvenes continúen sus estudios, oportunidades de empleo, actividades de esparcimiento y estrategias para prevenir conductas de riesgo.

También mencionó el rescate de espacios públicos y la creación de senderos seguros en distintas colonias del municipio, con el objetivo de mejorar la seguridad y recuperar lugares que durante años estuvieron abandonados o en condiciones de riesgo para la población.

La presidenta municipal añadió que, con el respaldo de dependencias federales, se realizan intervenciones comunitarias para construir territorios de paz. Estas acciones incluyen ferias de prevención del delito, atención a problemáticas sociales y la prestación de servicios públicos y de salud en distintas zonas del municipio.

En el encuentro también participaron titulares de diversas dependencias federales, entre ellas las secretarías de Gobernación; Seguridad y Protección Ciudadana; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Cultura y Mujeres.

Durante la reunión, Cisneros Coss destacó que la coordinación institucional encabezada por la presidenta Sheinbaum, bajo el esquema de Mando Único y con el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ha permitido que las instituciones de seguridad trabajen con mayor organización y presencia en el territorio.

Asimismo, señaló que la estrategia implementada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha mostrado resultados positivos en la reducción de delitos en el Estado de México.

De acuerdo con los datos presentados, el homicidio doloso ha disminuido 61 por ciento, el robo de vehículo 39 por ciento, la extorsión 37 por ciento, el robo a casa habitación 21 por ciento y el robo a negocio 23.9 por ciento.

La alcaldesa afirmó que en Ecatepec, un municipio que durante años enfrentó problemas graves de inseguridad, también se registra una tendencia a la baja en delitos de alto impacto.