CDMX registra 497 casos confirmados de sarampión; intensifican vacunación

Vacunación contra el sarampión

El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre la evolución de los casos de Sarampión en la capital, donde hasta el momento se han confirmado 497 contagios.La titular de la Secretaría de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, detalló que en las últimas 24 horas se confirmaron 11 nuevos casos.

Señaló que 44 personas han requerido hospitalización como consecuencia de la enfermedad. Hasta ahora se ha confirmado una defunción, correspondiente a un niño de tres meses de edad, mientras que otras dos muertes se encuentran bajo investigación para determinar si están relacionadas con el virus. La distribución de los contagios muestra una mayor incidencia en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, seguidas por Gustavo A. Madero. Estas zonas concentran la mayor parte de los casos registrados en la ciudad desde el inicio del brote.

Frente a esta situación, el gobierno capitalino recordó aue mantiene un operativo de vacunación masivo con el objetivo de contener la propagación del virus. Desde agosto del año pasado se han aplicado un millón 730 mil 85 dosis de la vacuna contra el sarampión en la Ciudad de México.

Las autoridades también informaron que el pasado 8 de febrero se relanzó la campaña intensiva de vacunación, lo que ha permitido aplicar 808 mil 999 dosis adicionales. Tan solo el día previo al informe se aplicaron 11 mil 594 vacunas en distintos puntos de la capital.

Una parte importante de esta estrategia se basa en la instalación de puestos móviles de vacunación para acercar el biológico a la población.

A través de estos módulos se han aplicado 647 mil 171 dosis, lo que, según la Secretaría de Salud, refleja un esfuerzo por llevar las vacunas a lugares donde las personas viven, trabajan o transitan diariamente.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación, especialmente en el caso de niñas y niños. Se recomendó aplicar la llamada “dosis cero” a bebés de entre seis y once meses de edad debido a la circulación del virus en la ciudad.

También se pidió a madres y padres de familia verificar que los menores de 12 y 18 meses cuenten con su esquema completo de vacunación. En el caso de niñas y niños de entre seis meses y 13 años, las autoridades indicaron que es necesario contar con dos dosis para asegurar la protección contra la enfermedad.

La Secretaría de Salud también exhortó a las personas de entre 13 y 49 años a revisar su historial de vacunación y, en caso de no recordar si cuentan con las dosis necesarias, acudir a recibir la vacuna como medida preventiva.

El gobierno capitalino aseguró que existe disponibilidad suficiente de vacunas y reiteró que el biológico es seguro. La inmunización se mantiene activa en centros de salud, puestos móviles y brigadas que recorren distintos puntos de la ciudad.Además del esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México, instituciones federales de salud como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar han reforzado sus propios operativos de vacunación, tanto en brigadas comunitarias como en centros de trabajo y empresas, con el objetivo de ampliar la cobertura y frenar la propagación del virus.

La campaña continuará en las próximas semanas para alcanzar la meta de vacunación y reducir el número de contagios en la capital.