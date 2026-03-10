Comité municipal para el manejo del fuego de Texcoco

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades instituciones y la sociedad civil para prevenir y combatir incendios en la zona forestal y de pastizales, se ha instalado en Texcoco el Comité Municipal del Manejo del Fuego.
Jesús Emilio Duarte Olivares, el Secretario Técnico del Comité del Municipal del Manejo del Fuego, explicó que dicho comité trabajará de la mano con la prevención con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población. Reafirmando así el compromiso de Texcoco con la protección ambiental y la gestión Integral de Riesgos.
El Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Guzmán, en representación del Presidente Municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, fue el encargado de realizar la instalación de la sesión del Comité Municipal del Manejo del Fuego.
En el mes de enero, en Texcoco se registraron 127 incendios, de los cuales 97 fueron de pastizal, 3 forestales. Y para el mes de febrero se presentaron 105 incendios de pastizal y 11 incendios forestales, en los que va del mes de marzo van 33 incendios de pastizal y cinco incendio forestales.
Por su parte, el incendio más fuerte se registró en el cerro de la rana entre San Miguel Tlaixpan y la purificación. Este se propagó a causa de a los fuertes vientos y a los secó que se encontraba el pasto. Dichas situaciones pueden ser prevenidas si se trabaja en conjunto desde la vigilancia, al igual que concientizando a la ciudadanía para prevenir ante que tener que atender una emergencia.
En Texcoco el bando municipal de gobierno establece que las “quemas agrícolas”, están prohibidas, y que en caso de que se realicen deben de ser supervisadas por la supervisión de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, para poder prevenir los incendios que se descontrolen.
El Comité Municipal del Manejo del Fuego, está integrado por:
- Presidente del Comité:
Nazario Gutiérrez Martínez
Presidente Municipal Constitucional de Texcoco
- Secretario Técnico:
Jesus Emilio Duarte Olivares
Director de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria
Vocalías:
- Yesinia Armas Tobón
Presidenta del Sistema Municipal DIF
- Mónica quintero Miranda
Directora de Desarrollo Urbano y Ecología
- Jesus Páez Rivera
Director del Campo
- Comisario Roberto Hernández Romero
Director de Seguridad Pública y Movilidad
- Miguel Ángel Olivares Gálvez
Director de Obras Públicas
- Andrés Barrón Meza
Director de Servicios Públicos
- Lenin Adcel Ramírez Villanueva
Director de Agua Potable y Alcantarillado
- Elba Tania Marín Sanchez
Directora General de Administración
- Lumi Vargas Moreno
Encargada de Despacho de la Dirección de Imagen y Comunicación Social
- Mario Esteban Sánchez Gómez
Juez Cívico
- Néstor José Villamil Gracía
Delegado Regional Forestal Texcoco (representante de PROBOSQUE)
- Diana Lorena Sánchez Vidaña
Delegada Regional de Texcoco de la Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México
- Cmte. Edgar Santiago Hernández
Subdirector Operativo de Texcoco de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
- David Meraz Sánchez
Presidente de la Unión de Ejidos del Monte Tláloc.
Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Guzmán, a nombre del Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez, tomó protesta a los integrantes del Comité Municipal del Manejo del Fuego, con el compromiso de trabajar coordinadamente para salvaguardar la vida, el patrimonio, el medio ambiente del municipio de Texcoco.
Y declaró formalmente instalado el Comité Municipal del Manejo del Fuego, el cual comenzará a operar a partir de hoy 10 de marzo del 2026.