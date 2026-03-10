Comité municipal para el manejo del fuego de Texcoco

Comité Municipal para el manejo del fuego

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades instituciones y la sociedad civil para prevenir y combatir incendios en la zona forestal y de pastizales, se ha instalado en Texcoco el Comité Municipal del Manejo del Fuego.

Jesús Emilio Duarte Olivares, el Secretario Técnico del Comité del Municipal del Manejo del Fuego, explicó que dicho comité trabajará de la mano con la prevención con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población. Reafirmando así el compromiso de Texcoco con la protección ambiental y la gestión Integral de Riesgos.

El Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Guzmán, en representación del Presidente Municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, fue el encargado de realizar la instalación de la sesión del Comité Municipal del Manejo del Fuego.

En el mes de enero, en Texcoco se registraron 127 incendios, de los cuales 97 fueron de pastizal, 3 forestales. Y para el mes de febrero se presentaron 105 incendios de pastizal y 11 incendios forestales, en los que va del mes de marzo van 33 incendios de pastizal y cinco incendio forestales.

Por su parte, el incendio más fuerte se registró en el cerro de la rana entre San Miguel Tlaixpan y la purificación. Este se propagó a causa de a los fuertes vientos y a los secó que se encontraba el pasto. Dichas situaciones pueden ser prevenidas si se trabaja en conjunto desde la vigilancia, al igual que concientizando a la ciudadanía para prevenir ante que tener que atender una emergencia.

En Texcoco el bando municipal de gobierno establece que las “quemas agrícolas”, están prohibidas, y que en caso de que se realicen deben de ser supervisadas por la supervisión de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, para poder prevenir los incendios que se descontrolen.

El Comité Municipal del Manejo del Fuego, está integrado por:

Presidente del Comité:

Nazario Gutiérrez Martínez

Presidente Municipal Constitucional de Texcoco

Secretario Técnico:

Jesus Emilio Duarte Olivares

Director de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria

Vocalías:

Yesinia Armas Tobón

Presidenta del Sistema Municipal DIF

Mónica quintero Miranda

Directora de Desarrollo Urbano y Ecología

Jesus Páez Rivera

Director del Campo

Comisario Roberto Hernández Romero

Director de Seguridad Pública y Movilidad

Miguel Ángel Olivares Gálvez

Director de Obras Públicas

Andrés Barrón Meza

Director de Servicios Públicos

Lenin Adcel Ramírez Villanueva

Director de Agua Potable y Alcantarillado

Elba Tania Marín Sanchez

Directora General de Administración

Lumi Vargas Moreno

Encargada de Despacho de la Dirección de Imagen y Comunicación Social

Mario Esteban Sánchez Gómez

Juez Cívico

Néstor José Villamil Gracía

Delegado Regional Forestal Texcoco (representante de PROBOSQUE)

Diana Lorena Sánchez Vidaña

Delegada Regional de Texcoco de la Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México

Cmte. Edgar Santiago Hernández

Subdirector Operativo de Texcoco de la Secretaría de Seguridad del Estado de México

David Meraz Sánchez

Presidente de la Unión de Ejidos del Monte Tláloc.

Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Guzmán, a nombre del Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez, tomó protesta a los integrantes del Comité Municipal del Manejo del Fuego, con el compromiso de trabajar coordinadamente para salvaguardar la vida, el patrimonio, el medio ambiente del municipio de Texcoco.

Y declaró formalmente instalado el Comité Municipal del Manejo del Fuego, el cual comenzará a operar a partir de hoy 10 de marzo del 2026.