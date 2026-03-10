Digitalización de documentos notariales

Digitalización de archivos notariales

El Archivo General de Notarías ha tomado acciones para la digitalización de documentos lo que permitirá mayor eficiencia y eficacia en la consulta, inventario y resguardo de documentos.

El protocolo resguardará y conservará libros de documentos como compraventa, donaciones, adjudicaciones por herencia, poderes y testamentos que han sido entregados al Archivo General a cargo del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM). Una vez digitalizados se entregarán de manera física y digital para su resguardo.

Bajo dicho protocolo se pretende que la población mexiquense obtenga una mayor certeza jurídica, el IFREM, ha recibido el primer protocolo digitalizado por parte de la Notaría 136.

Con ello el gobierno del Estado de México en colaboración con el Colegio de Notarios reafirma su compromiso al garantizar la transparencia y protección del patrimonio de las familias mexiquenses.