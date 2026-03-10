Feria Internacional de la Pirotecnia 2026

El próximo 14 de marzo a las 13:00 horas se llevará acabo en Tultepec el Tercer Simposio Nacional Pirotécnico, “Avances, Retos y Empatía Social” actividad gratuita para el público en general organizada por la Secretaria General de Gobierno y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI).

Este evento promociona el legado cultural de esta tradición, su impacto socioambiental, los procesos de producción y alternativas para la personas con susceptibilidad al sonido generado por la pirotecnia, también se contará con la presencia de representantes de los estados de Zacatecas, Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero y Puebla.

Este encuentro incluirá exhibiciones de investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como de empresarios pirotécnicos de talla internacional, además se realizarán mesas de intercambio y módulos informativos que buscan fortalecer la colaboración entre autoridades, artesanos y el gremio.

El simposio tendrá un itinerario con pláticas como: