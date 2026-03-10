Metrópoli

El Museo Nacional de la Pirotecnia (MUNAPI) será sede de este evento en Tultepec

Feria Internacional de la Pirotecnia 2026

Por Paula Canul Rosas
Feria Internacional de la Pirotecnia 2026

El próximo 14 de marzo a las 13:00 horas se llevará acabo en Tultepec el Tercer Simposio Nacional Pirotécnico, “Avances, Retos y Empatía Social” actividad gratuita para el público en general organizada por la Secretaria General de Gobierno y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI).

Este evento promociona el legado cultural de esta tradición, su impacto socioambiental, los procesos de producción y alternativas para la personas con susceptibilidad al sonido generado por la pirotecnia, también se contará con la presencia de representantes de los estados de Zacatecas, Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero y Puebla.

Este encuentro incluirá exhibiciones de investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como de empresarios pirotécnicos de talla internacional, además se realizarán mesas de intercambio y módulos informativos que buscan fortalecer la colaboración entre autoridades, artesanos y el gremio.

El simposio tendrá un itinerario con pláticas como:

  • Cultura y Sociedad: la Dra. María Angélica Galicia Gordillo (UNAM) y el Mtro. Francisco Javier Acosta Martínez (CIDE) analizarán la pirotecnia como legado cultural y religioso.
  • Bienestar Animal y Medio Ambiente: “Tenencia responsable de mascotas”, por el Dr. Marco Antonio de Paz Campos (FES-Cuautitlán UNAM), y “Análisis del impacto ambiental”, por la Ing. Paula Griselda Muñoz (IMEPI).
  • Procesos de Producción Pirotécnica: “Estándares internacionales de manufactura”, por Rod Cameron de “Pyro Planet”, empresa canadiense, y “Análisis de la industria”, por Jorge Márquez, presidente de APIROMEX.

Tendencias