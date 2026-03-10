Feria Internacional de la Pirotecnia 2026

El próximo 14 de marzo a las 13:00 horas se llevará acabo en Tultepec el Tercer Simposio Nacional Pirotécnico, “Avances, Retos y Empatía Social” actividad gratuita para el público en general organizada por la Secretaria General de Gobierno y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI).
Este evento promociona el legado cultural de esta tradición, su impacto socioambiental, los procesos de producción y alternativas para la personas con susceptibilidad al sonido generado por la pirotecnia, también se contará con la presencia de representantes de los estados de Zacatecas, Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero y Puebla.
Este encuentro incluirá exhibiciones de investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como de empresarios pirotécnicos de talla internacional, además se realizarán mesas de intercambio y módulos informativos que buscan fortalecer la colaboración entre autoridades, artesanos y el gremio.
El simposio tendrá un itinerario con pláticas como:
- Cultura y Sociedad: la Dra. María Angélica Galicia Gordillo (UNAM) y el Mtro. Francisco Javier Acosta Martínez (CIDE) analizarán la pirotecnia como legado cultural y religioso.
- Bienestar Animal y Medio Ambiente: “Tenencia responsable de mascotas”, por el Dr. Marco Antonio de Paz Campos (FES-Cuautitlán UNAM), y “Análisis del impacto ambiental”, por la Ing. Paula Griselda Muñoz (IMEPI).
- Procesos de Producción Pirotécnica: “Estándares internacionales de manufactura”, por Rod Cameron de “Pyro Planet”, empresa canadiense, y “Análisis de la industria”, por Jorge Márquez, presidente de APIROMEX.