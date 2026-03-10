¿Habrá Doble Hoy no Circula este miércoles 11 de marzo? Autos que descansan en Edomex y CDMX

Doble Hoy No Circula Este miércoles el programa Hoy No Circula sufre modificaciones por Contingencia Ambiental (Crónica Digital)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis declaró la Fase I de contingencia ambiental por ozono tras registrarse niveles elevados de contaminación, lo que confirma la aplicación del Doble Hoy no Circula para este miércoles 11 de marzo en CDMX y Edomex.

La determinación fue anunciada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis luego de que el sistema de monitoreo atmosférico detectara concentraciones de ozono de 159 partes por billón en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan, un nivel que rebasa los parámetros establecidos en los protocolos de calidad del aire.

Contingencia Ambiental ¿Qué autos no circulan este miércoles?

Con la Fase 1 vigente, la circulación vehicular se restringirá entre las 5:00 y las 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La suspensión alcanza a todos los vehículos con holograma de verificación 2, una categoría que de manera automática queda fuera de circulación durante episodios de contaminación elevada.

También deberán permanecer fuera de las calles los automóviles con holograma 1 cuyas placas terminen en 1, 3, 4, 5, 7 y 9, una ampliación significativa respecto al esquema habitual del programa Hoy No Circula.

Las restricciones incluyen además vehículos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4, que en condiciones normales sí pueden circular.

Las unidades sin holograma de verificación, como autos antiguos, vehículos nuevos en traslado, permisos provisionales, autos con pase turístico o placas extranjeras, quedan sujetas a la misma limitación que los vehículos con holograma 2.

En el sector de transporte y servicios también se aplican medidas adicionales. La mitad de las unidades de reparto de gas LP que no cuentan con válvula de desconexión seca deberán suspender operaciones, de acuerdo con la terminación de su matrícula.

Los vehículos de carga local y federal enfrentarán restricciones durante la mañana, con prohibición de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos integrados a los programas de autorregulación ambiental de la Ciudad de México o del Estado de México.

En el caso del servicio de taxi, cuando el vehículo se encuentre dentro de las categorías restringidas, la limitación se aplicará de las 10:00 a las 22:00 horas, con el fin de mantener cierta disponibilidad de transporte público en las primeras horas del día.

Qué vehículos pueden circular pese a la contingencia ambiental

Aunque el Doble Hoy No Circula reduce de forma considerable el parque vehicular activo, las reglas contemplan excepciones para garantizar servicios esenciales y favorecer tecnologías menos contaminantes.

Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuentan con matrícula ecológica o holograma exento, mantienen autorización para circular.

También pueden desplazarse vehículos destinados a emergencias médicas, seguridad pública, bomberos, protección civil o abastecimiento de agua, además del transporte escolar y de personal que cumpla con las normas de verificación vigentes.

Las disposiciones consideran igualmente a vehículos que trasladan personas con discapacidad, unidades dedicadas a servicios funerarios, transporte público de pasajeros con placas locales o federales y transporte de mercancías perecederas con sistemas de refrigeración.

En el caso de las motocicletas, estas no forman parte de las restricciones establecidas durante la Fase 1 de contingencia.

Las autoridades también sugieren evitar ejercicio al aire libre en ese horario, posponer eventos masivos al exterior y mantenerse informados sobre la evolución de la calidad del aire a través de los canales oficiales.