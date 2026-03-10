Localizan a último trabajador tras colapso en San Antonio Abad; saldo sube a tres muertos

Autoridades de la capital confirmaron la localización del tercer y último trabajador que permanecía atrapado tras el colapso de un edificio en demolición ocurrido en la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. Con este hallazgo, el saldo final del accidente es de tres personas fallecidas y un trabajador rescatado con vida.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el trabajador fue localizado entre los escombros luego de intensas labores de búsqueda realizadas por equipos de rescate, quienes durante horas trabajaron de forma manual para evitar movimientos que pusieran en riesgo a las posibles víctimas.

La dependencia confirmó que el trabajador fue hallado sin vida y que se iniciaron las maniobras para recuperar el cuerpo.

El colapso ocurrió la tarde del lunes 9 de marzo, cuando un edificio de tres niveles que estaba en proceso de demolición se desplomó repentinamente mientras trabajadores realizaban labores en el inmueble. En el lugar quedaron atrapadas cuatro personas.

Durante las primeras horas del operativo, uno de los trabajadores fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, durante la noche y madrugada, rescatistas localizaron los cuerpos de dos de las víctimas, mientras que el tercero permanecía desaparecido bajo la estructura colapsada.

Las labores de búsqueda se extendieron durante la madrugada y la mañana con la participación de bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil, elementos de seguridad y binomios caninos especializados en localización de personas. Un perro rescatista realizó un marcaje positivo que permitió ubicar la zona donde se encontraba el último trabajador.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que tras ubicar plenamente el cuerpo se realizaron las maniobras para su recuperación, con lo que concluyen las labores de búsqueda iniciadas tras el derrumbe.

El inmueble colapsado era una propiedad privada que se encontraba en proceso de demolición debido a daños estructurales acumulados desde los sismos de 1985 y 2017. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación para determinar las causas del derrumbe y posibles responsabilidades.

En tanto, autoridades capitalinas continúan con la revisión estructural del predio y de los edificios cercanos, así como con el retiro de escombros para garantizar la seguridad en la zona.