Marcha del 8M en CDMX: organizaciones feministas denuncian agresiones e intimidación policial

Marcha del 8M en CDMX: manifestantes y organizaciones feministas denuncian agresiones e intimidación policial (Andrea Murcia /CUARTOSCURO)

Alrededor de 120 mil manifestantes se congregaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante la megamarcha del 8M, que recorrió Paseo de la Reforma y avenida Juárez hasta el Zócalo capitalino.

Mujeres de distintos sectores sociales se manifestaron para exigir un alto a la violencia de género y a la ola de feminicidios que persiste en el país. También demandaron garantías para el ejercicio pleno de sus derechos y una respuesta efectiva de las autoridades frente a las diversas formas de violencia que enfrentan.

Las movilizaciones se articularon bajo múltiples consignas relacionadas con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como la exigencia de justicia frente a la violencia estructural presente en ámbitos sociales, laborales y familiares.

Marcha del 8M: organizaciones feministas denuncian agresiones e intimidación policial

Organizaciones feministas y manifestantes denunciaron presuntos actos de represión, intimidación y agresiones por parte de elementos de seguridad durante las movilizaciones del 8 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las denuncias se registraron en al menos ocho estados del país, incluida la Ciudad de México.

De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, durante las protestas se documentaron casos de abuso policial, represión y el presunto uso de agentes químicos lacrimógenos contra contingentes de manifestantes.

Manifestantes denuncian insultos y revictimización por parte de autoridades en CDMX

De acuerdo con testimonios de manifestantes, algunos elementos de seguridad desplegados en los cercos de protección de monumentos y edificios de gobierno en el Centro Histórico habrían incurrido en agresiones verbales y actos de intimidación.

Zuiliet Sarahi Cruz, una joven comunicadora que participó en la movilización como parte del contingente feminista, relató que durante algunos momentos de la protesta —cuando las manifestantes levantaban el puño en señal de silencio— se escuchaban gritos e insultos provenientes de elementos masculinos de seguridad pública de la CDMX, así como comentarios que desacreditaban o revictimizaban las demandas del movimiento.

Los comentarios incluían burlas, descalificaciones y expresiones que responsabilizaban a las manifestantes por sus propias demandas.

Según su testimonio, en la línea de contención y en defensa de las vallas de protección a edificios públicos en el Zócalo capitalino había presencia de elementos masculinos, pese a que en años recientes se había establecido que el operativo de seguridad para esta marcha debía estar conformado principalmente por personal femenino.

Sin embargo, y pese a las intimidaciones, la unión de grupos y colectivos —entre los que se encontraban jóvenes, niñas y mujeres de la tercera edad— avanzaba bajo consignas como “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, recorriendo desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino.

Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México recordó que el derecho a la protesta pacífica es un pilar fundamental de la democracia y debe ser protegido por el Estado, no restringido, como denuncian que ocurrió en las manifestaciones recientes en ocho estados del país.

Además, la organización civil señaló que los derechos de manifestación, expresión y reunión pacífica están respaldados por los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución mexicana.

Reportan presunto uso de gas lacrimógeno durante la marcha del 8M

Diversas manifestantes denunciaron el presunto uso de gas lacrimógeno para dispersar a algunos contingentes. Según testimonios de asistentes, además de las agresiones verbales, elementos de seguridad habrían empleado agentes químicos contra grupos de manifestantes, incluidos aquellos que se identificaban como pacíficos.

Colectivos y organizaciones reportaron que varias participantes presentaron molestias físicas tras la exposición al gas lacrimógeno.

En videos que circulan en redes sociales se muestra el momento en que elementos de seguridad de la Ciudad de México intentan encapsular a un grupo de manifestantes durante la marcha del pasado domingo 8 de marzo.

Elementos de la @SSC_CDMX encapsulan a manifestantes del #8M en la plancha del Zócalo de la #CDMX.



Las asistentes acusan represión y sostienen que la movilización se mantenía de forma pacífica.



📹 Wendy Rayón Garay





SSC de la CDMX reporta saldo blanco tras la marcha del 8M

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que la movilización concluyó con saldo blanco.

En un comunicado oficial, la dependencia señaló que durante el recorrido el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas, de las cuales 73 fueron civiles y 14 elementos de la SSC, quienes presentaron afectaciones menores y fueron atendidos en el lugar.

El gobierno capitalino sostuvo que el operativo se realizó con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de las manifestantes, en medio de las denuncias públicas de presunto abuso policial registradas durante la jornada.