Nombran nuevos comandantes militares en Santa Lucía

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez participó en la ceremonia de toma de protesta de nuevos mandos militares en Santa Lucía.

En el acto, el General de Brigada Estado Mayor Fernando Antonio Solares Lammel asumió como comandante de la 37/a Zona Militar, mientras que el General de Ala Piloto Aviador Estado Mayor Raúl Martínez Montiel fue designado comandante de la 1/a Zona Aérea Militar.

Solares Lammel es licenciado en Administración Militar y cuenta con estudios en Seguridad Interior y Defensa Nacional, además de haber sido agregado militar en Perú. Por su parte, Martínez Montiel ha realizado estudios en México y en el extranjero, y se desempeñó como Director General de Transportes Aéreos de la Guardia Nacional.

Nombran nuevos comandantes militares en Santa Lucía

Previo a la ceremonia, la mandataria encabezó una reunión de la Mesa de Paz en el municipio de Zumpango, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como integrantes de las Fuerzas Armadas, para dar seguimiento a la estrategia de seguridad en la entidad.

Al evento también acudieron mandos militares y funcionarios estatales relacionados con las áreas de seguridad y gobernabilidad.