Mundialito Escolar EdoMex 2026

Mundialito Escolar EdoMéx 2026

Aproximadamente 263 mil niñas, niños y jóvenes se registraron para participar en el “Mundialito Escolar EdoMéx 2026”, informó el Director General del Instituto de Deporte del Estado de México (IDEMÉX), Miguel Ángel Sánchez Gómez.

El marco de la copa mundial de la FIFA 2026 ha impulsado el torneo, el cuál contó con un registro de 27 mil equipos integrado por estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.

La participación previa a las siguientes rondas del torneo se llevará acabo del lunes 2 al viernes 13 de marzo.

El torneo ha permitido integrar actividades deportivas que desarrollan el trabajo en equipo. Así, como la construcción y rehabilitación de espacios seguros y dignos para la práctica deportiva.

Por otro lado, el director mencionó que Toluca será una de las cuatro sedes nacionales de la Copa Esto 2026 que contará con la participación de 14 equipos.