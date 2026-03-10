Prevención del cáncer y aplicación de vacunas en el EdoMéx

Balance de resultados en el EdoMéx

La Secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera presentó el balance de resultados, notificando que durante el período de enero a diciembre se realizaron más de 46 mil mastografías de tamizaje para la detección de cáncer de mama y 117 mil exploraciones clínicas.

Por otra parte el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) aplicó más de 9.6 millones de vacunas a diferentes sectores de la población.

Además, el Estado de México se ha posicionado como el primer lugar en vacunación antirrábica, con la aplicación de 3.6 millones de dosis establecido para la protección de animales de compañía.

Asimismo, la secretaria reconoció el compromiso del ISEM al garantizar la atención médica y servicios de salud en beneficio de la población mexiquense.