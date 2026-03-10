Propone PVEM suficientes biciestacionamientos en la CDMX

Aseguran que “hablar de bicicletas es hablar de salud, de medio ambiente”

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local presentó una iniciativa para que haya más biciestacionamientos en la capital, ello con el fin de impulsar una movilidad más limpia, segura y humana ante el caos vial que las y los capitalinos enfrentan diariamente.

La legisladora Paula Alejandra Pérez, quien presento la iniciativa, señaló que el derecho a la movilidad no se trata sólo de trasladarse de un lugar a otro, sino de hacerlo de forma segura, accesible, sustentable y equitativa, pues se trata de un tema de justicia social.

Destacó que actualmente, miles de personas utilizan la bicicleta y otros vehículos no motorizados para ir al trabajo, a la escuela o para conectarse con el transporte público. Sin embargo, muchas dejan de hacerlo por una razón muy simple: no tienen dónde dejar su bicicleta de forma segura.

“La realidad es clara: muchas personas quieren usar la bicicleta, pero no lo hacen porque no hay espacios seguros para estacionarla”, señaló la diputada.

Detalló que su iniciativa propone dos medidas concretas: que los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías cuenten con espacios para estacionar bicicletas y vehículos no motorizados y que los establecimientos mercantiles que ya están obligados a tener estacionamiento para autos también destinen lugares para bicicletas.

“La propuesta surge de una idea sencilla: si hay espacio para los automóviles, también debe haberlo para las bicicletas”.

Paula Pérez señaló que estos espacios deberán ubicarse preferentemente dentro de estacionamientos existentes, evitando afectar banquetas o el paso de peatones, y respetando los criterios de accesibilidad universal.

Con esta iniciativa, el Partido Verde busca impulsar una ciudad más sustentable, reducir el uso del automóvil y facilitar que más personas adopten medios de transporte limpios. “Hablar de bicicletas es hablar de salud, de medio ambiente”.