Realizan operativo “Chelerías” para supervisar venta de alcohol en Tlalnepantla

La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana del municipio de Tlalnepantla llevó a cabo el operativo denominado “Chelerías”, con el objetivo de reforzar la supervisión en establecimientos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas en distintas zonas de la localidad.

De acuerdo con autoridades municipales, durante este dispositivo se realizaron recorridos y revisiones en diversos puntos del municipio para verificar que los negocios cumplan con la normativa vigente relacionada con la venta de alcohol. Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para mantener el orden y fortalecer la seguridad en la demarcación.

El operativo fue realizado por elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, quienes inspeccionaron establecimientos conocidos popularmente como “chelerías”, lugares donde se comercializan bebidas alcohólicas para consumo inmediato o para llevar.

Durante las revisiones, los oficiales verificaron que los negocios cuenten con los permisos correspondientes para operar, así como que respeten los horarios establecidos por las autoridades municipales para la venta de bebidas alcohólicas. También se supervisó que estos establecimientos no generen problemas de seguridad o alteraciones al orden público en las colonias donde se encuentran ubicados.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia en las comunidades, como el consumo de alcohol en la vía pública, riñas o molestias para vecinos de las zonas donde se ubican estos negocios.

Además, indicaron que la presencia de los cuerpos de seguridad en este tipo de inspecciones permite fortalecer la proximidad con la ciudadanía y generar mayor confianza entre los habitantes del municipio.

El gobierno municipal destacó que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para mantener la seguridad y el orden en las calles de la ciudad, así como para garantizar que los establecimientos comerciales operen dentro del marco legal.

Asimismo, se informó que los operativos continuarán realizándose de manera periódica en diferentes colonias de Tlalnepantla, con el objetivo de supervisar el funcionamiento de los negocios y prevenir posibles irregularidades.

Se reiteraron que la participación de la ciudadanía también es importante para fortalecer estas acciones, por lo que invitaron a los habitantes a reportar cualquier situación irregular relacionada con la venta de bebidas alcohólicas o con alteraciones al orden público.