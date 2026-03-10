Suman dos muertos por derrumbe de edificio en demolición en la colonia Tránsito

La madrugada de este martes fue recuperado el segundo cuerpo de una de las personas que quedaron atrapadas tras el colapso de un edificio en proceso de demolición ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el hallazgo ocurrió alrededor de las 05:17 horas, luego de una intensa jornada de búsqueda que se extendió durante toda la noche entre los escombros del inmueble.

El cuerpo fue puesto a disposición de peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina para su identificación y para continuar con las investigaciones correspondientes.

El derrumbe ocurrió la tarde del lunes 9 de marzo, alrededor de las 13:50 horas, cuando parte de un edificio de tres niveles que estaba siendo demolido se desplomó repentinamente mientras trabajadores realizaban labores en el lugar.

El colapso dejó inicialmente a cuatro trabajadores atrapados entre los restos de la estructura. Durante las primeras horas del operativo, uno de ellos fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Rubén Leñero con politraumatismos, mientras que otro fue localizado sin vida entre los escombros.

Desde el momento del accidente, en la zona se desplegó un amplio operativo con la participación de bomberos, personal de Protección Civil, policías capitalinos, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y binomios caninos especializados en búsqueda.

También se evacuó a decenas de personas en los alrededores como medida preventiva y se realizaron cierres viales en la zona para facilitar las maniobras de rescate.

Autoridades capitalinas informaron que el inmueble era una construcción privada que se encontraba en proceso de demolición debido a daños estructurales acumulados desde el sismo de 2017, por lo que había sido catalogado previamente como de alto riesgo.Hasta el momento continúan las labores de remoción de escombros y búsqueda en el lugar, mientras la Fiscalía capitalina mantiene abierta una investigación para determinar las causas del colapso y posibles responsabilidades.

Los equipos de emergencia permanecen en el sitio para descartar que haya más personas atrapadas y para garantizar la seguridad en la zona afectada.