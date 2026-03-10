¿Ya hay placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX? Costo y requisitos para obtenerlas (@ClaraBrugadaM)

¿Estás contagiado de la fiebre mundialista? Ya puedes obtener la placa conmemorativa del Mundial 2026 que ofrece la CDMX, mismas que ya están disponibles desde este 9 de marzo.

En diciembre de 2025, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la Placa Vehicular Conmemorativa del Mundial 2026 como una forma de celebrar que la capital será, por tercera vez, sede en la historia de las contiendas mundialistas.

Brugada aclaró que este artículo conmemorativo no es un reemplacamiento, sino más bien se trata de un recuerdo distintivo del Mundial 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán sedes.

Aquí te decimos el costo y los requisitos para obtenerla.

Placa CDMX Mundial 2026: precio para obtener la placa conmemorativa

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi CDMX), y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (IDCDMX) ofrecen a los capitalinos y a todos los ciudadanos que quieran tramitar la placa conmemorativa del Mundial 2026, la cual está disponible en tres diseños.

El precio de las placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026 en la CDMX es de $1,500, y no habrá un costo extra por baja de láminas o chapas anteriores.

Los usuarios podrán elegir el color de la placa y decidir si la recogen en un módulo o la reciben en su domicilio, con un costo adicional de 290 pesos más IVA, opcional.

De acuerdo con información oficial, los recursos generados en la venta de este artículo de edición limitada estarán destinados a proyectos de electromovilidad en la capital.

Requisitos para adquirir las placas vehiculares conmemorativas de la CDMX

Para todos los automovilistas que tengan vigente su placa y quieran adquirir la versión conmemorativa podrán hacerlo sin pagar la baja; mientras que para quienes van a emplacar por primera vez podrán escoger de manera optativa entre la tradicional o la versión mundialista, pues ambas tendrán la misma validez para poder circular.

No hay una restricción en los modelos de vehículos con los que puedes adquirir este artículo de colección; aplica para autos eléctricos, híbridos, antiguos o nuevos, ya sea de la capital o foráneos.

Placa conmemorativa del Mundial 2026 en la CDMX: Documentación

A continuación te compartimos los requisitos y documentación necesaria para realizar el trámite:

Comprobante de baja vehicular (si tu auto es foráneo).

Documentos del propietario (identificación oficial, comprobante de domicilio).

Comprobante de pago de derechos.

Documentación del vehículo (tarjeta de circulación, factura o carta factura).

Cómo adquirir las placas vehiculares conmemorativas de la CDMX del Mundial 2026

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Ángel Tamariz Sánchez, destacó que el trámite de placas mundialistas podrá hacerse completamente digital a través del portal web Placas Mundial 2026 del Gobierno capitalino. Por su parte, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, señaló que el proceso es sencillo y rápido, y no tarda más de cinco minutos.

Los ciudadanos también pueden realizar el trámite de placas en las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como en los siguientes módulos de atención ubicados en:

Módulo de identificación de compra segura (Cabeza de Juárez):Calle Enrique Contel S/N, Chinampac de Juárez, Iztapalapa, C.P. 09208.

Módulo móvil 29, al centro de la ciudad (colonia Buenavista):Jesús García 50, Buenavista, Cuauhtémoc, C.P. 06350.

Módulo móvil 1, al sur de la ciudad (avenida Universidad):Av. Universidad 936, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, C.P. 03310.

Semovi aclaró que, en caso de acudir a alguno de los módulos mencionados, se deberá sacar previamente una cita.

Paso a paso para tramitar tu placa en la CDMX

El trámite puede realizarse 100% en línea, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar con tu cuenta Llave CDMX. Elegir el color de las placas (amarilla, blanca o negra). Pagar 1,500 pesos (este monto incluye los derechos de baja y alta de placas, así como el engomado y la tarjeta de circulación). Elegir si se deben mandar a domicilio o si se recogen en algún módulo oficial.

Cabe mencionar que la placa vehicular conmemorativa tiene la misma validez para circular que la placa tradicional y, en caso de robo o extravío, no se devolverá una versión conmemorativa, sino una placa tradicional.