Atienden incendio de pastizal en el cerro de La Castellana en Tlalnepantla

Elementos de Protección Civil y bomberos de Tlalnepantla de Baz atendieron un incendio de pasto registrado en el cerro de La Castellana, donde se desplegaron labores para evitar que el fuego se extendiera a otras áreas.

De acuerdo con autoridades municipales, el siniestro fue reportado durante el día, por lo que personal de emergencia se trasladó al lugar para iniciar las tareas de control, mitigación y sofocación del fuego.

Los trabajos se concentran en contener las llamas y reducir el riesgo de que el incendio se propague hacia zonas cercanas, especialmente ante las condiciones de viento y vegetación seca que pueden favorecer la expansión del fuego.

En el sitio, los brigadistas realizan distintas maniobras para combatir el incendio, entre ellas la remoción de material combustible y la delimitación de áreas para impedir que las llamas avancen hacia otras zonas del cerro.

Las autoridades informaron que las labores continúan con el objetivo de disminuir riesgos y proteger tanto el entorno natural como a la población que habita en áreas cercanas.

Asimismo, señalaron que estos trabajos forman parte de las acciones que realizan diariamente las corporaciones de emergencia para atender incidentes que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

El gobierno municipal reiteró que el personal de Protección Civil mantiene vigilancia constante en distintas zonas del municipio para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia.