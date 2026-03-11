Beca de Transporte CDMX requisitos, dónde y cómo registrarte

Qué es la Beca de Transporte para universitarios en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México abrió el registro para la Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios, un apoyo económico dirigido a estudiantes de licenciatura que necesitan ayuda para cubrir sus gastos de movilidad.

El programa es coordinado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y contempla un apoyo económico que puede alcanzar hasta 7,500 pesos. El registro se realiza en línea y está dirigido a estudiantes de universidades públicas que residan en la capital del país.

Cuáles son los requisitos para la Beca de Transporte en CDMX

Para solicitar este apoyo económico, los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades de la Ciudad de México.

Entre los principales se encuentran:

* Vivir en la Ciudad de México.

* Estar inscrito en una universidad pública.

* Cursar estudios de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta.

* No recibir otro apoyo económico similar.

Además, los aspirantes deberán contar con documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio y constancia o comprobante de estudios vigente.

Dónde registrarte para la Beca de Transporte

El registro se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México.

Para iniciar el proceso es necesario ingresar a la plataforma digital del programa y contar con una cuenta activa de Llave CDMX, la cual permite realizar diversos trámites en línea dentro del gobierno capitalino.

Cómo registrarte paso a paso

Para completar el registro, los estudiantes deben seguir algunos pasos básicos dentro de la plataforma.

Primero, deben ingresar al portal oficial de la beca e iniciar sesión con su cuenta de Llave CDMX. Después, deberán llenar el formulario con sus datos personales y académicos.

Posteriormente, tendrán que subir los documentos solicitados en formato digital y revisar que toda la información sea correcta antes de enviar la solicitud. Al finalizar el proceso, el sistema genera un folio que permite dar seguimiento al trámite.

Es importante considerar que completar el registro no garantiza automáticamente recibir el apoyo económico, ya que las autoridades revisarán las solicitudes y validarán los documentos antes de publicar la lista de beneficiarios.