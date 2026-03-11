Bloquean taxistas ingresos del AICM para exigir la salida de Uber y Didi de la Terminal

Taxis Bloqueo de taxistas al exterior del AICM. (Jorge Aguilar)

Taxistas pertenecientes al servicio que ofrece el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) bloquearon los accesos a la terminal aérea para exigir a las autoridades federales que nieguen el ingreso de plataformas de viajes por aplicación a las zonas de acceso y descenso.

De acuerdo con los manifestantes, desde hace una década, cuando las plataformas Uber, Didi y Cabify llegaron a México, se toleró que trasladarán a usuarios del AICM hacia distintos puntos de la capital, aún cuando los taxistas convencionales del aeropuerto mantienen un contrato firmado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que, a través de su concesión, ellos tengan exclusividad en la prestación del servicio.