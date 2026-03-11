Bloqueos en el AICM hoy miércoles 11 de marzo: estos son los puntos afectados por la movilización de taxistas en CDMX

Manifetación de taxistas en el AICM Taxistas convocaron a una movilización en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, lo que podría afectar el flujo de ambas terminales y zonas aledañas.

Integrantes de la organización Transportación Terreste “Nueva Imagen” A.C. convocaron a una movilización en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) este miércoles 11 de marzo, por lo que las autoridades del aeropuerto alertaron a la población de posibles afectaciones en el transcurso del día.

La protesta tiene por horario de inicio las 9:00 horas de este miércoles, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se han desplegado en la zona señalada por los operadores de taxi involucrados en su convocatoria, con el propósito de evitar y/o controlar los bloqueos.

¿Cuál es la demanda de los taxistas en el AICM?

De acuerdo con la convocatoria a la movilización social, los integrantes de de la organización Transportación Terreste “Nueva Imagen” A.C. señalan la falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y autoridades el AICM, ley que —señalan— prohíbe la operación de taxis por aplicación digital dentro de áreas federales.

“Y ante las iniciativas que se están impulsando en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la ley y hacer un traje a la medida para estas plataformas, el sector del transporte aeropuertario ha decidido levantar la voz”, redactaron al convocar a los operadores taxistas del área.

Durante el bloqueo, la organización destacó que ninguna empresa de transporte terrestre que opera en el AICM brindará servicio, pero se mantendrán presentes en las vialidades del aeropuerto hasta que les sea otorgado por escrito un compromiso donde se aclare que la ley vigente no tendrá modificación alguna y se respetará el marco legal actual.

¿Cuáles serán las zonas afectadas por la manifestación de taxistas en el AICM?

La movilización se llevará a cabo en las dos terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, lo que podría afectar el acceso y salida del aeropuerto, así como elevar el tráfico en zonas aledañas.

#AICMinforma



Para el día de mañana se prevén afectaciones en las vialidades de acceso a las terminales del aeropuerto, por lo que te recomendamos anticipar tu llegada si tienes un vuelo programado.



Te recordamos que también puedes llegar al estacionamiento alterno ubicado en… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) March 11, 2026

Mediante la cuenta oficial en redes sociales del AICM, autoridades recomendaron anticipar sus trayectos en caso de que se tenga un vuelo programado.

También, resaltaron la alternativa de llegada por el estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva en Magdalena Mixiuhca y de ahí usar nuestro servicio gratuito de transporte a la terminal 2.

¿Cuáles son las alternativas viales por la manifestación de taxistas en el AICM?

Al ser advertidos de los bloqueos en el AICM, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a las zonas señaladas como puntos de bloqueo para controlar la movilización.

Sin embargo, a través de las redes sociales, advirtieron a la ciudadanía de rutas alternas en caso de que la concentración de manifestantes afecte la libre circulación del lugar; las alternativas son: