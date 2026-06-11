Mundial 2026: Presentan nuevo mapa turístico y cultural del Centro Histórico

CDMX (Andrea Murcia Monsivais)





La Autoridad del Centro Histórico dio a conocer un nuevo mapa turístico y cultural destinado a facilitar el acceso a información sobre los principales atractivos del Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de las acciones de promoción turística y cultural previstas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El material reúne datos sobre museos, recintos culturales, templos históricos, plazas, parques, sitios arqueológicos, murales, corredores de interés y estaciones de transporte público, entre otros espacios representativos de esta zona reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Además de los sitios de interés turístico y cultural, el mapa incorpora información sobre diversos espacios públicos que han sido objeto de trabajos de intervención y mejoramiento por parte de la Autoridad del Centro Histórico.

Cabe mencionar que la elaboración de esta herramienta forma parte de la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer la difusión y promoción del Centro Histórico, considerado uno de los principales polos culturales, turísticos y económicos del país.

El mapa estará disponible de manera gratuita en distintos puntos del Centro Histórico y contará con un código QR para su consulta y descarga en dispositivos móviles. Asimismo, será difundido a través de los canales digitales oficiales de la Autoridad del Centro Histórico.

Las autoridades capitalinas aseguraron que la iniciativa busca ampliar el acceso a información sobre el patrimonio histórico y cultural de la zona, así como contribuir a la orientación de visitantes nacionales e internacionales que recorran el corazón de la capital mexicana durante los próximos años.