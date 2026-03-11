Buscan reconocer a las pulquerías de CDMX como espacios de difusión cultural

Foto: Cuartoscuro / Archivo Foto: Cuartoscuro / Archivo (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario del PT en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reconocer jurídicamente a las pulquerías tradicionales en la capital y otorgarles certeza jurídica para su operación (que no sean catalogadas como bares o restaurantes).

El diputado promovente fue Ernesto Villarreal Cantú, también coordinador de la bancada, quien destacó que se busca corregir un vacío legal que actualmente coloca a estos establecimientos en una situación de incertidumbre administrativa.

“Las pulquerías no son bares ni discotecas. Son espacios comunitarios con una tradición centenaria, puntos de encuentro barrial y también el último eslabón de una cadena productiva que conecta al campo con la ciudad”, dijo.

Villarreal Cantú detalló que aunque el proceso de elaboración del pulque fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México en 2024 y recientemente el Congreso capitalino instituyó el Día del Pulque en la CDMX, las pulquerías —los espacios donde esta bebida se sirve y se comparte— no cuentan con reconocimiento específico en la legislación vigente.

Debido a dicha omisión, muchas pulquerías son clasificadas como bares o restaurantes con venta de alcohol, categorías que no corresponden a su naturaleza.

Explicó que lo anterior ha provocado verificaciones, sanciones e incluso clausuras al exigirles requisitos diseñados para establecimientos nocturnos de alto impacto.

¿Qué plantea la iniciativa?

La propuesta busca establecer que las pulquerías cumplen una función social como espacios de convivencia, identidad comunitaria y difusión cultural.

Y plantea tres acciones principales: la primera es incorporar a las pulquerías tradicionales, (con venta exclusiva de pulque y curado) al catálogo de giros de impacto vecinal en la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Además, se busca establecer horarios de funcionamiento y condiciones acordes con la naturaleza de estos establecimientos, diferenciándolos de bares, cantinas o centros nocturnos. Y facilitar que las pulquerías existentes puedan regularizarse y operar con certeza jurídica.

Dentro de la iniciativa se destaca que estos establecimientos no sólo representan una tradición cultural ligada al maguey y al trabajo de las personas tlachiqueras, sino que forman parte de una cadena productiva que conecta a la Ciudad de México con regiones pulqueras de estados como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Morelos.