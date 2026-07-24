Ecatepec sale del top 10 de ciudades con mayor percepción de inseguridad, destaca Azucena Cisneros

Después de más de una década de figurar entre los municipios con mayor percepción de inseguridad del país, Ecatepec salió del top 10 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la supervisión de los operativos Red Violeta, Transporte y Moto Segura.

La presidenta municipal explicó que entre marzo y junio de este año la percepción de seguridad en el municipio mejoró 8.9 puntos porcentuales, un avance que, aseguró, es cinco veces mayor al promedio registrado a nivel nacional. Con ello, Ecatepec pasó del tercer lugar con mayor percepción de inseguridad al sitio número 12.

Durante un recorrido por los operativos implementados en la vía Morelos y la avenida López Portillo, Cisneros Coss señaló que los resultados son consecuencia del trabajo permanente que realizan elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Secretaría de Marina y otras corporaciones de seguridad.

“Hemos iniciado desde muy temprano. Estamos atendiendo el tema de seguridad. No podemos descansar hasta que todos los vecinos se sientan seguros”, expresó la alcaldesa al supervisar las acciones preventivas.

Recordó que durante administraciones anteriores el municipio ocupó durante varios años los primeros lugares nacionales en delitos como el robo de vehículos. Como ejemplo, mencionó que entre 2016 y 2019 se registraban en promedio 27 robos de automóviles al día y que solo en 2018 se iniciaron más de 11 mil carpetas de investigación por este delito.

La edil destacó que desde el inicio de su gobierno se integró a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca atender las causas de la violencia, fortalecer a las instituciones de seguridad y mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

Aunque calificó como un logro salir del grupo de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad, afirmó que aún queda trabajo por realizar para que la ciudadanía tenga mayor confianza y tranquilidad.

“Ecatepec salió del top 10 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad; avanzamos, pero nuestra tarea todavía no termina”, sostuvo.

La administración municipal también informó que los delitos de alto impacto presentan una disminución superior al 60 por ciento, alcanzando sus niveles más bajos de los últimos siete años.

Entre las cifras dadas a conocer destaca que el robo de vehículos pasó de 8 mil 681 casos en 2019 a 2 mil 438 en 2025, lo que representa una reducción cercana al 72 por ciento. Asimismo, la extorsión disminuyó de 329 denuncias en 2024 a 224 durante 2025, mientras que los homicidios dolosos bajaron de 193 a 129 casos en ese mismo periodo.

En cuanto al robo a transeúnte, las autoridades reportaron una reducción al pasar de 2 mil 134 denuncias a mil 768 en un año.

Como parte de los operativos supervisados, elementos de Tránsito Municipal, Policía Sectorial, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Prevención del Delito y personal de la Marina instalaron filtros de revisión al transporte público para detectar armas, drogas u otros objetos ilícitos que pudieran poner en riesgo a los pasajeros.

También se realizaron inspecciones a motociclistas para verificar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y prevenir delitos que suelen cometerse utilizando este tipo de vehículos. Paralelamente, mediante el programa Red Violeta se reforzaron acciones para prevenir el acoso y la violencia contra las mujeres durante sus traslados.

Finalmente, Azucena Cisneros aseguró que su gobierno continuará fortaleciendo la capacitación de la policía municipal con apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de mantener la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional para seguir reduciendo los índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad entre la población.