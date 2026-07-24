¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte este 25 y 26 de julio

Si no tienes planes para salir de la Ciudad de México estas vacaciones de verano, ¡no te preocupes! La ciudad cuenta con múltiples actividades culturales para chicos y grandes.

Te compartimos una selección para disfrutar de un fin de semana lleno de conciertos, ferias gastronómicas y muchas cosas más.

El día sábado 25 de julio, la ciudad que nunca para tiene para ti:

Festival Veracruz en Los Pinos 2026

Si lo que quieres es descubrir nuevos sabores y tradiciones típicas de las regiones de México, te recomendamos visitar el Festival Veracruz en Los Pinos, en donde encontrarás una gran variedad gastronómica, que reunió a más de 20 cocineras tradicionales del estado, así como musical y bailes de las distintas regiones veracruzanas.

Dentro de este encuentro, el gobierno federal tiene preparada una amplia variedad de espectáculos y una exposición de artesanías y talleres para toda la familia.

Dónde: Los Pinos (Bosque de Chapultepec)

Día: 24 y 25 de julio

Horario: 10:00 a 17:00 horas

Costo: entrada libre

Ópera infantil “Monkey”

Como parte del ciclo: La ópera es puro cuento… ¡Y el ballet también! Ha llegado al Centro Nacional de las Artes (CENART) la puesta en escena “Monkey”. Una obra inspirada en la fantástica leyenda de El Rey Mono.

Dónde: Teatro de las Artes (CENART).

Día: Sábado 25 y domingo 26 de julio

Horario: 12:00 y 15:00 horas

Costo: $180 pesos

Rol en acción

Si te gusta crear personajes, los juegos de rol y la fantasía, este evento es para ti. En el Centro de Cultura Digital se llevará a cabo un encuentro para toda la comunidad gamer. En este evento podrán ser partícipes de mesas participativas, demostraciones en vivo o tener asesorías con narradores experimentados.

Dónde: Centro de Cultura Digital

Día: Sábado 25 de julio

Horario: 10:00 h a 17:00 horas

Costo: entrada libre

Si solo tienes libre el domingo 26 de julio, no te puedes perder las siguientes actividades:

Concierto en Museo Mural Diego Rivera

Con interpretaciones de Vivaldi, Beethoven y muchos más, el Museo Mural Diego Rivera, en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentará a los músicos Guadalupe Millán y Víctor Manuel Hernández Murillo, dos grandes artistas de la escena. Las entradas son limitadas, así que llega con tiempo.

Dónde: Museo Mural Diego Rivera

Día: 26 de julio de 2026

Horario: 12:00 horas

Costo: entrada libre con cupo limitado

Taller de acuarela en Coyoacán

Durante todos los fines de semana del mes de julio, el Museo Nacional de la Acuarela ‘Alfredo Guati Rojo’ contará con una serie de talleres con el tema: “Juguetes de aquí y de allá”, que pretenden introducir a todos los interesados en las técnicas básicas de acuarela.

Dónde: Museo Nacional de la Acuarela en Coyoacán

Día: domingo 26 de julio

Horario: de 12:00 a 4:00 horas

Costo: la entrada es gratuita