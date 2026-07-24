Exhiben red de despojo tras invasión de predio en la Del Valle

Bloqueo Bloqueo en la colonia Del Valle. (Jorge Aguilar)

Víctimas del delito de despojo provenientes de distintos puntos de la Ciudad de México acudieron al bloqueo ubicado en la avenida Coyoacán y Matías Romero, en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, con el objetivo de difundir que las carpetas de investigación por este ilícito no avanzan y autoridades han permitido que invasores ocupen inmuebles de manera ilegal.

Este plantón funcionó como foro para visibilizar la desatención de esta problemática.

Dane, vecina de la colonia, fue quien comenzó con las acusaciones. De acuerdo con la víctima, una mujer ingresó a su propiedad con el número 18 en la calle Matías Romero, y rápidamente cambiaron las cerraduras de la vivienda. Cuando las videocámaras de vigilancia captaron el ingreso de la invasora, rápidamente las derribó.

La víctima relató a Crónica que cuando se solicitó auxilio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los policías respondieron que no podían intervenir, ya que se trataba de mujeres, por lo que Dane tenía que acudir a la Fiscalía capitalina a realizar una denuncia.

Mientras la mujer se encontraba en el Ministerio Público, la presunta despojadora, que se encontraba en la vivienda, acusó al hermano de Dane de golpearla, sin embargo, en grabaciones se comprobó que no fue cierto y al pedirle ayuda a la Fiscalía, se negaron a brindarla.

La víctima mantenía dos denuncias anteriores, presentadas en junio relacionadas con el mismo inmueble: una por allanamiento y otra por robo de objetos. Ambas corresponden a hechos distintos. Por las carpetas de investigación abiertas, las autoridades implementaron un “Código Águila” — visitas periódicas de los oficiales a domicilios de víctimas en riesgo o a establecimientos comerciales, con el fin de prevenir delitos — pero en una de las rotaciones del personal, los invasores ingresaron al inmueble.

Una vez que se difundió el rostro de la invasora, se identificó que habita el número 57 de la misma calle. En los postes aledaños al plantón se colocó la fotografía de la mujer con la leyenda: “cuidado, invade casas”.

Desde el pasado 21 de julio se inició la investigación por despojo, a partir de la denuncia presentada por Dane. Desde ese día, informó la Fiscalía, el agente del Ministerio Público solicitó la intervención de la Policía de Investigación (PDI) y actualmente se encuentran en curso diversas diligencias para recabar videograbaciones, revisar la documentación relacionada con el inmueble y establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como la probable participación de las personas involucradas.

Para continuar con estas diligencias, la denunciante fue citada a fin de ampliar su entrevista, aportar documentación relacionada con la posesión y propiedad del inmueble, proporcionar las videograbaciones y facilitar el acceso para la intervención pericial.

En medio del bloqueo, vecinos de otras demarcaciones acudieron a denunciar situaciones similares que no han sido atendidas por las autoridades.

“Tengo una casa en Topilejo en el Ajusco que invadieron hace un año y medio, no hemos podido sacarlos porque la Fiscalía no avanza mucho. Llegaron y se metieron aún con gente adentro, había quien cuidaba”.

“La Fiscalía dice que sigue levantando datos y ya, no hay nada más, nosotros tenemos que estar en la Fiscalía cada 15 días, cada mes y no avanza. Hubo agresiones al principio, tenemos que insistir y recuperar la propiedad”, dijo José Luis a este periódico.

Con todo, la Fiscalía aseguró que no se han localizado otras denuncias por el delito de despojo relacionadas con los casos mencionados durante la protesta, por lo tanto, informó la institución, personal continuará recabando información y, en su caso, iniciar las investigaciones correspondientes.

“Tengo una sucesión testamentaria en el juzgado 26 de lo familiar de un inmueble en la colonia San Diego Churubusco, de lo cual está concluido el juicio desde el 2014, el juez le sigue recibiendo incidentes a una tercera persona que se autonombra mandataria judicial, ya ahorita me quiso demandar como albacea para que le entregara las llaves de la casa, cuando no paga predial, agua y está entorpeciendo todo para que hagamos la escrituración”.

“Al juez ya le gané todas las instancias, la cuarta sala de lo familiar, la magistrada ya ke ordenó al juez que se excusara del asunto por el prevaricato que ella ya había apreciado y tiene la orden del Consejo de la Judicatura de que es un juzgado en extinción y sigue funcionando y mi asunto ya debería de estar con otro juez, pero como esta persona — la mandataria judicial — sigue metiendo incidentes incitada por el juez, tienen entramado mi asunto”.

“Ella es deudora de la sucesión porque no paga predial y el juez aboga por ella y es prevaricato. El juez, de apellido Platas, tiene carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía y están paradas. Ella tiene una oficina en la calle San Francisco, en la colonia Del Valle, un predio que está invadido que rentan por horas y ahí es donde están los operadores de los jueces que son abogados”, declaró a Crónica una vecina que decidió reservar su identidad.