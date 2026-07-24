Atizapán realiza pruebas finales para poner en operación la nueva bomba del Pozo 41

El Gobierno Municipal informó que se encuentran en la etapa final de los trabajos para la conexión eléctrica de la nueva bomba del Pozo 41, por lo que en las próximas horas se llevarán a cabo las primeras pruebas de funcionamiento para verificar que el equipo opere correctamente antes de restablecer el suministro de agua.

Las autoridades municipales explicaron que estas pruebas forman parte del proceso técnico necesario para garantizar que la nueva infraestructura funcione de manera adecuada y permita brindar un servicio eficiente a las colonias que dependen de este pozo.

Indicaron que una vez concluidas las evaluaciones y comprobado el correcto desempeño de la bomba, se procederá al restablecimiento gradual del suministro de agua potable para las y los usuarios afectados.

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza agradeció la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estos trabajos, al señalar que las labores buscan mejorar la infraestructura hidráulica y ofrecer un servicio más confiable.

Asimismo, reiteró que continuará informando de manera oportuna sobre los avances del proceso hasta que el servicio quede completamente normalizado.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación, donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada con la operación del Pozo 41 y el restablecimiento del suministro de agua.